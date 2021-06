Prime-Day-Check: Xiaomi, Sony & Motorola

Am Amazon Prime Day den Durch­blick zu behalten, ist gar nicht so leicht. Das Online-Shop­ping-Event läuft seit gestern und insge­samt zwei Tage, also noch bis heute, 23.59 Uhr. Für viele sicher­lich inter­essant sind Smart­phones von Apple und Samsung, aber auch von anderen Herstel­lern gibt es viele Ange­bote.

Im nach­fol­genden Preis­check bringen wir weiteres Licht ins Dunkel des Ange­bots­dschun­gels und verglei­chen die Prime-Day-Ange­bote verschie­dener Weara­bles und Android-Smart­phones mit den Preisen anderen Händler. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie weiterhin, dass sich Preise von Smart­phones und Weara­bles sehr schnell ändern können.

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch

Bild: Xiaomi Die Mi Watch ist ein ohnehin schon recht preis­güns­tiges Smart­watch-Modell des chine­sischen Aufstei­gers Xiaomi. Am Prime Day gibt es das Modell in Schwarz zum Preis von 83,59 Euro. Wieder hat Amazon die Nase vorn, bei anderen Händ­lern kostet die Xiaomi Mi Watch 107 Euro.

Garmin und Fitbit

Die Garmin fenix 6X Pro ist nicht gerade günstig und kostet nach UVP weit über 500 Euro. Amazon redu­ziert den Preis auf 465,50 Euro, womit es sich wieder um ein konkur­renz­loses Angebot handelt. Andere Händler verlangen aktuell mindes­tens rund 524 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Fitbit zählt eben­falls zu den Herstel­lern von Fitness-Uhren. Das Modell Versa 2 (Schwarz) kostet bei Amazon 114,99 Euro - im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ist das ein gutes und auch das güns­tigste Angebot. Andere Händler verlangen dafür mindes­tens rund 133 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Sony, Moto­rola und Oppo

Sonys Oberklasse: das Xperia 5 II

Bild: Sony Sony ist nach wie vor im Smart­phone-Segment vertreten, kommt zwar nicht an die Erfolge von der Konkur­renz heran, scheut sich aber auch nicht, Smart­phones auf den Markt zu bringen, die kost­spielig sind. Das Sony Xperia 5 II ist seit vergan­genem Herbst erhält­lich, was mitt­ler­weile zu einem Preis­ver­fall geführt hat. Das über 900 Euro kostende Handy wird von Amazon derzeit für 599 Euro verkauft. Dabei handelt es sich auch um das güns­tigste Angebot, andere Händler bieten das Modell aber schon für rund 617 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Geht es nach der UVP, zeigt der Prime-Day-Preis für das Moto­rola Moto G 5G einen ordent­lichen Preis­ver­fall. Bei Amazon kostet das Modell 156,99 Euro. Wieder kann der Online-Händler die Konkur­renz deut­lich unter­bieten. Bei anderen Händ­lern kostet das Handy rund 200 Euro.

Das Oppo A74 5G ist erst seit Anfang Mai auf dem Markt und kostete zum Start knapp 300 Euro. Amazons aktu­eller Preis liegt bei 259,99 Euro, wobei es sich auch um den derzeit besten Preis handelt.

Nokia 5.4

Das Nokia 5.4 ist ein Mittel­klasse-Smart­phone, das es im Rahmen des Prime Day zum Einstei­ger­preis gibt. Inklu­sive Earbuds kostet das Modell 179,99 Euro. Dabei handelt es sich auch um das güns­tigste Angebot, bei anderen Händ­lern kostet das Handy ohne Zugabe von Ohrste­ckern 185 Euro.

In einem weiteren Preis­check nehmen wir Prime-Day-Ange­bote zu smarten Fern­sehern unter die Lupe.