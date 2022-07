Schnäppchen-Check: Apple Watch 7 & Galaxy Watch4

Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange. Neben Ange­boten zu Smart­phone-Modellen von Samsung und Apple gibt es auch Prime-Day-Rabatte auf smarte Armband­uhren der beiden Hersteller. Die Preise ausge­wählter Modelle haben wir uns nach­fol­gend ange­schaut und geprüft, ob sie sich auch lohnen. Berück­sich­tigt haben wir dabei wie immer in unseren Preis­checks keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen.

Beachten Sie bitte außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­wat­ches sehr schnell ändern können. Aus diesem Grund sind die von uns ange­gebenen Preise nur zum Stand des Vergleichs gültig.

Samsung Galaxy Watch4 (Classic)

Samsung Galaxy Watch 4 (l.) und Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Bild: teltarif.de

Samsungs aktu­elle Smart­watch-Gene­ration hat zwei Mitglieder: Galaxy Watch4 und Galaxy Watch4 Classic. Verschie­dene Ausfüh­rungen wurden zum Amazon Prime Day im Preis redu­ziert. Eines dieser Modelle ist die schwarze Blue­tooth-Version der Galaxy Watch4 in 40 mm Größe. Der Amazon-Prime-Day-Preis beträgt 129,99 Euro. Statt der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung gibt Amazon den zuletzt nied­rigsten Preis an. Dieser lag bei 149 Euro.

Bei dem Prime-Day-Preis handelt es sich auch um den derzeit güns­tigsten, wie der Preis­ver­gleich zeigt. Andere Händler bieten das Modell zum Stand jetzt für über 140 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Auch die Classic-Vari­ante ist als Prime-Day-Angebot dekla­riert, beispiels­weise die Blue­tooth-Vari­ante in Schwarz und 42 mm Größe. Der von Amazon ange­gebene zuletzt nied­rigste Preis betrug 163,87 Euro. Für eine große Ersparnis steht der Prime-Day-Preis in Höhe von 158,99 Euro für dieses Modell nicht. Bei anderen Händ­lern wie Elec­tro­nics kostet es derzeit mit rund 185 Euro inklu­sive Versand­kosten aber deut­lich mehr.

Apple Watch Series 7

Auch der Konkur­renz-Zeit­anzeiger von Apple wird am Prime Day als Angebot exklusiv für Prime-Mitglieder gelistet. Darunter ist beispiels­weise die Mitter­nacht-farbene Apple Watch Series 7 in 41 mm Größe und mit LTE-Option zu finden. Der von Amazon ange­gebene zuletzt nied­rigste Preis betrug 469,17 Euro. Der Prime-Day-Preis in Höhe von 454 Euro liegt nur knapp darunter. Apple Watch Series 7, 41 mm, Aluminiumgehäuse und Sportarmband jeweils in der Farbe "Mitternacht"

Bild: Apple Der Preis­ver­gleich zeigt aber, dass es sich dabei auch um den derzeit besten Preis für dieses Modell handelt. Abseits von Market­place-Händ­lern zahlen Sie für die Apple Watch Series 7 in der ange­gebenen Konfi­gura­tion 490 Euro und mehr.

iOS 16 wird im Herbst erwartet. Der iPhone-Konzern hat jetzt die öffent­liche Beta­phase gestartet. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.