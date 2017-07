Amazon Prime Day: Handy- & Tablet-Schnäppchen im Überblick

Am heutigen Prime Day bietet Amazon diverse Smartphones und Tablets zum Sonderpreis an. Wir zeigen die interessantesten Angebote und prüfen, ob sich der Kauf bei Amazon lohnt.

Die Prime-Day-Schnäppchen im Überblick Den gesamten Dienstag über veranstaltet Amazon seinen Prime Day - einen Aktionstag exklusiv für Prime-Kunden. Noch bis Mitternacht finden Interessenten zahlreiche Sonderangebote, darunter auch Smartphones und Tablets von Samsung, Lenovo und Honor. Wir haben die heutigen Hardware-Angebote herausgesucht und sie auf ihr Schnäppchen-Potenzial hin untersucht. Dabei zeigte sich bei einigen Geräten ein durchaus hohes Sparpotenzial.

Die Angebote sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Versandkosten fallen nicht an. Die Rabatte gelten allerdings - wie eingangs erwähnt - nur für Prime-Kunden von Amazon. Zudem können diese von jedem Gerät pro Kunden-Konto nur eines in den Warenkorb legen. In einer weiteren Übersicht haben wir bereits die direkt von Amazon stammenden Hardware-Angebote zusammengefasst.

Aktionsgeräte von Samsung

Von Samsung gibt es im Zuge des Prime Day gleich eine ganze Reihe von Geräten. Mit dem Galaxy A3 (2017) gibt es ein recht aktuelles Modell. Das Display misst gerade einmal 4,7 Zoll in der Diagonale, was das Smartphone zu einem der kompaktesten auf dem Markt macht. Angeboten wird das Galaxy A3 (2017) bei Amazon für 189 Euro, bei anderen Händlern wie Saturn kostet es 199 Euro. Damit lässt sich beim Galaxy A3 (2017) sparen - wenn der Rabatt auch kleiner als beim mittlerweile ausverkauften Galaxy S7 ausfällt, das für 389 Euro statt regulär ab 429 Euro angeboten wurde.

Auch Tablets von Samsung finden sich unter den Angeboten. So gibt es am Prime Day das Galaxy Tab S2 mit 9,7 Zoll großem AMOLED-Screen für 339 Euro. Bei dem Angebot handelt es sich um die WLAN-Variante, bei dem auch ein Book Cover dabei ist. Die Preise nur für das Tablet ohne zusätzliches Book Cover beginnen in anderen Online-Shops bei 355 Euro, Versandkosten kommen noch hinzu.

Das Nachfolge-Modell Galaxy Tab S3, das in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress präsentiert wurde, bietet Amazon ebenfalls an. Allerdings kommt dieses Gerät im Bundle mit einem Over-Ear-Kopfhörer von AKG (Y50BT), die regulär etwa 130 Euro kosten. Für das Bundle aus Kopfhörer und WLAN-Tablet mit Stylus verlangt Amazon 589 Euro. Andere Händler verlangen allein für das Galaxy Tab S3 einen Preis von über 600 Euro. Damit ist das Bundle ein wirklich günstiges Angebot für diejenigen, die auch an den AKG-Kopfhörern interessiert sind.

Ein einfacheres Modell ist das Galaxy Tab A in der 10-Zoll-Version. Es kommt ebenfalls in der WLAN-only-Variante und inklusive Book Cover zum Preis von 189 Euro. Bei diesem Angebot handelt es sich allerdings nicht um ein echtes Schnäppchen, da andere Händler das Tablet ab etwa 185 Euro zuzüglich Versand verkaufen - dann allerdings ohne Book Cover.

Die Angebote von Lenovo

Mit dem Moto G5 und G5 Plus werden die aktuellen Lenovo-Smartphones angeboten. Die Preise liegen bei 159 Euro für das G5 und bei 219 Euro für das Plus-Modell. Die nächst günstigen Händlern, zu denen unter anderem Saturn gehört, verlangen für das Moto G5 Preise von etwa 180 Euro und für das Moto G5 Plus von rund 255 Euro. Damit gibt es die beiden Android-Nougat-Smartphones bei Amazon mit guten 21 bis 26 Euro Rabatt.

Honor-Smartphones reduziert

Das Honor 8 gehört zu den beliebtesten Smartphones, da es leistungsstarke Hardware mit einem günstigen Preis kombiniert. Heute gibt es das Gerät noch günstiger. Amazon verkauft das Honor 8 zum Preis von 299 Euro in verschiedenen Farbversionen. In anderen Shops kostet das Gerät zumeist zwischen 329 und 345 Euro. Das macht einen Rabatt von mindestens 30 Euro.

Deutlich günstiger gibt es heute das Honor 5X, das Amazon für 129,99 Euro verkauft. Die nächst günstigen Angebote beginnen bei 179,99 Euro, was eine Ersparnis von satten 50 Euro ergibt. Das Honor 5X ist ein typisches Mittelklasse-Smartphone mit solider Leistung und, wie das Honor 8, mit Dual-SIM-Support ausgestattet.

Sollten Sie Hilfe bei der Geräte-Wahl benötigen, finden Sie Tipps in unserem Smartphone-Kaufratgeber und Tablet-Kaufratgeber