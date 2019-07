Prime Day Schnäppchen-Check: Günstige Handys & Bundles

Der zwei­tägige Amazon Prime Day 2019 wird noch bis Mitter­nacht laufen. Wer den Preis­vergleich macht, kann im Rahmen der Aktion noch das ein oder andere Schnäpp­chen schlagen. Wir haben uns bereits Ange­bote von Apple- und Samsung-Smart­phones sowie von Honor, OnePlus und Nokia ange­schaut. Jetzt erregen weitere Geräte Aufsehen, die zum Teil auch im Bundle mit Gadgets erhält­lich sind. Wir haben uns ausge­wählte Produkte ange­schaut und geprüft, ob sich die Amazon-Ange­bote in Rela­tion mit dem aktu­ellen Preis­vergleich lohnen.

Sony Xperia 1 mit Kopf­hörer

Das Sony Xperia 1 ist offi­ziell seit Anfang Juni erhält­lich. Sonys Top-Gerät mit 21:9-Display und Qual­comms aktu­ellem Snap­dragon-855-Prozessor kostet nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 1299 Euro. Amazon verlangt derzeit 999 Euro für das Gerät.



Das Sony Xperia 1 im Bundle mit Kopfhörer Das Sony Xperia 1 im Bundle mit Kopfhörer

Huawei Mate 20 Lite mit Blue­tooth Speaker

Der Händler legt noch einen Kopf­hörer mit der Modell­bezeich­nung "Sony WH-1000XM3 Blue­tooth Noise Cancel­ling Kopf­hörer" in der Farbe Schwarz oben­drauf. Das Headset kostet regulär bei Amazon bereits 271,50 Euro (UVP: 379 Euro). Dabei handelt es sich bereits um den güns­tigsten Preis. Das Smart­phone selbst ist im aktu­ellen Preis­vergleich für rund 950 Euro erhält­lich. Wer sich also für den Kopf­hörer inter­essiert, kann mit dem Amazon-Bundle einiges sparen.

Das Mate 20 Lite von Huawei ist im Bundle mit einem Blue­tooth Speaker zu haben. Der Zusam­menschluss kostet am heutigen Prime Day 199 Euro. Die unver­bind­liche Preis­empfeh­lung für das Smart­phone beträgt 399 Euro. Selbst der alte Set-Preis mit dem Speaker bei Amazon ist mit 283,99 Euro ange­geben.



Das Huawei Mate 20 Lite mit Bluetooth Speaker Das Huawei Mate 20 Lite mit Bluetooth Speaker

ZTE Axon 10 Pro

Der "Huawei Blue­tooth MiniSpeaker CM510" kostet bei Amazon 31 Euro, bei anderen Händ­lern zahlen Käufer rund 35 Euro. Im Preis­vergleich liegt das Huawei Mate 20 Lite mit 64 GB internem Spei­cher bei 189 Euro. Das Bundle-Angebot ist damit güns­tiger als der Einzel­kauf von Smart­phone und Speaker.

Das ZTE Axon 10 Pro ist mit seiner unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 599 Euro im Hinblick auf die Ober­klasse-Features wie den Snap­dragon 855, 6,47-Zoll-AMOLED-Display und der guten Kame­raleis­tung bei ausrei­chendem Licht ohnehin ein Tief­preiser im Vergleich zur High-End-Konkur­renz.



Schön handlich: Das ZTE Axon 10 Pro Schön handlich: Das ZTE Axon 10 Pro

Samsung Galaxy Watch Active mit induk­tiver Power­bank

Der alte Amazon-Preis war bereits auf 585 Euro gerutscht. Jetzt verlangt der Händler noch 479 Euro. Bei anderen Händ­lern müssen Käufer mindes­tens rund 575 Euro zahlen, weshalb das Amazon-Prime-Day-Angebot mit Abstand das derzeit güns­tigste ist.

Die Smart­watch Samsung Galaxy Watch Active wurde im März offi­ziell vorge­stellt. Als UVP gab Samsung zum Verkaufs­start 249 Euro an. Eine dazu passende induk­tive Power­bank von Samsung kostet in der Farb­vari­ante Silber bei Amazon 38 Euro (UVP 59,90 Euro). Im Bundle mit der Samsung Galaxy Watch Active in Silber zahlen Käufer am Prime Day 177 Euro. Den alten Set-Preis gibt Amazon mit 236,57 Euro an.



Samsung Galaxy Watch Active mit induktiver Powerbank Samsung Galaxy Watch Active mit induktiver Powerbank

Bei anderen Händ­lern werden für die Smart­watch mindes­tens rund 180 Euro fällig, die induk­tive Power­bank kostet etwa 40 Euro. Damit ist die Prime-Day-Offerte derzeit am güns­tigsten.

Die Samsung Galaxy Watch Active ist eben­falls in den Farben Grün, Schwarz und Rose Gold jeweils mit silber­farbener Power­bank zu haben.

Googles Pixel-3-Modelle sind aktuell auch ohne Amazon Prime Day bis zu 320 Euro billiger. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

