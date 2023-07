Amazon Prime Day: Smart-TVs von Samsung, Sony, LG & Co.

Der Amazon Prime Day läuft noch bis heute. Wir schauen uns ausge­wählte Smart-TV-Ange­bote u.a. von Samsung und Sony an, ob sie sich preis­lich lohnen.

Der Prime Day von Amazon endet heute. Wir werfen einen Blick auf die Kate­gorie "Fern­seher und Heim­kino" und checken, ob sich ausge­wählte Smart-TV-Ange­bote preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Elek­tronik­arti­keln schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können. Stand des nach­fol­genden Preis­ver­gleichs ist der 12. Juli, ca. 16 Uhr.

LG OLED55CS9LA TV

Bild: Sony via amazon.de Bei dem ersten smarten TV-Modell, das wir uns anschauen, handelt es sich um den "LG OLED55CS9LA TV". Das 55 Zoll große TV-Gerät mit 4K-Unter­stüt­zung kostet im Rahmen des Amazon Prime Day 899 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich verlangen Händler wie MediaMarkt/Saturn (1028,90 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (1068,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) höhere Preise.

Wer es etwas größer mag, kann sich die Vari­ante mit 65-Zoll-Bild­schirm anschauen. Diese kostet bei Amazon derzeit 1349 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch dieses Angebot lohnt sich preis­lich, der "LG OLED65CS9LA TV" kostet bei anderen Händ­lern wie MediaMarkt/Saturn (1428,90 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder cool­blue (1518,90 Euro inklu­sive Versand­kosten) deut­lich mehr.

Samsung QLED 4K Q60B 50 Zoll

Ein weiteres Modell ist der "Samsung QLED 4K Q60B 50 Zoll". Hier gibt es eben­falls einen smarten Fern­seher mit bis zu 4K-Auflö­sung. Amazon verlangt für das Modell im Rahmen des Prime Day 454 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch dabei handelt es sich preis­lich um einen guten Deal. Andere Händler wie Otto (481,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder digi­talo (662,43 Euro inklu­sive Versand­kosten) verlangen mehr.

Ein weiteres Modell von Samsung mit 4K-Unter­stüt­zung nennt sich "Samsung Crystal UHD CU7179". In der Vari­ante mit 43 Zoll kostet der smarte Fern­seher 341,05 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wie der Preis­ver­gleich zeigt, lohnt sich auch dieses Angebot. Der Anbieter Gamin­goase verlangt zwar grund­sätz­lich mit einem Preis in Höhe von 314 Euro weniger, dafür summiert sich der Kauf­preis auf 348,90 Euro, weil noch Versand­kosten hinzu­kommen. Bei Samsung direkt kostet der Samsung Crystal UHD CU7179 in 43 Zoll 359 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Sony XR-65A80K/P BRAVIA XR 65 Zoll

Ein weiteres Modell, dessen Preis wir mit Hilfe von Preis­such­maschinen verglei­chen, ist der "Sony XR-65A80K/P BRAVIA XR 65" mit 65-Zoll-Display. Amazon vertreibt dieses Modell derzeit zu einem Preis in Höhe von 1689 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge um ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern wie Galaxus (1766,02 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (1823,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist dieses Modell derzeit zu höheren Preisen erhält­lich.

Philips 50PUS8507/12 126 cm (50 Zoll)

Nun schauen wir uns noch ein 50-Zoll-4K-TV des Herstel­lers Philips an. Das Modell mit der Bezeich­nung "Philips 50PUS8507/12 126 cm (50 Zoll)" kostet im Rahmen des Amazon Prime Day 479 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Preis. Bei anderen Händ­lern wie Galaxus (549 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (578,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist dieses TV-Modell zum Stand des Preis­ver­gleichs zu höheren Preisen erhält­lich.

Hinweis: In diesem Artikel haben wir ausschließ­lich die Preise mit Hilfe von Preis­such­maschinen vergli­chen. Grund­sätz­liche Tipps, worauf Sie beim Kauf eines smarten Fern­sehers achten sollten, lesen Sie in einem Ratgeber.

Ange­bote nur für Prime-Mitglieder

Die Ange­bote im Rahmen des Amazon Prime Day gelten nur für Prime-Mitglieder. Sie müssen also Amazons Premium-Dienst abon­nieren. Die Mitglied­schaft kostet entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neu-Mitglieder können den Dienst 30 Tage ohne zusätz­liche Kosten testen. Neben dem Gratis-Premi­umver­sand können Prime-Mitglieder auch die Strea­ming-Dienste Amazon Prime Music und Amazon Prime Video nutzen.

