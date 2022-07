Amazon Prime Day: Samsung-Smartphones im Preischeck

Seit Mitter­nacht läuft der Amazon Prime Day 2022. Das Shop­ping-Ereignis wird insge­samt zwei Tage laufen, also noch bis einschließ­lich morgen. Damit ist die Aktion zeit­lich befristet. Es wird sugge­riert, der Amazon-Prime-Kunde müsse schnell sein und zugreifen, bevor Produkt X nicht mehr verfügbar bezie­hungs­weise der Prime Day ausge­laufen ist. Nun muss es sich aber nicht zwangs­weise auch um die besten Ange­bote handeln. Andere Händler können mitziehen und die Ange­bote unter Umständen noch unter­bieten.

Wir haben uns ausge­wählte Smart­phone-Aktionen im Online-Shop von Amazon ange­schaut. Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Die von uns ange­gebenen Vergleichs­preise beziehen sich daher nur auf den Stand jetzt. Weiterhin ist zu bedenken, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt haben, die unter Umständen aber güns­tiger sein können.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de Unter den Smart­phone-Ange­boten von Amazon im Rahmen des Prime Day 2022 sind auch Samsung-Smart­phones zu finden. Wir haben uns drei Modelle zum Preis­check heraus­gepickt. Eines davon ist das Samsung Galaxy S21 FE. Das Prime-Day-Angebot für die Vari­ante mit 256 GB internem Spei­cher liegt bei 529 Euro. Dabei handelt es sich derzeit auch mit Abstand um den besten Markt­preis, beispiels­weise über das Vergleichs­portal idealo. Bei anderen Händ­lern wie Aldi Talk zahlen Sie zum Stand jetzt 634 Euro inklu­sive Versand­kosten, bei Cyber­port über 700 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de Das Galaxy Z Flip 3 5G wird vermut­lich bald vom Flip 4 abge­löst. Der Preis­ver­fall macht das Foldable aber weiterhin attraktiv. Die Version mit 256 GB Spei­cher kostet bei Amazon 699 Euro. Bei diesem Angebot handelt es sich auch um den derzeit besten Markt­preis. Andere Händler offe­rieren das Flip 3 in der genannten Konfi­gura­tion zu einem Preis, der deut­lich über 700 Euro liegt.

Samsung Galaxy M33 5G

Neben dem Flagg­schiff Galaxy S21 FE und dem Foldable Galaxy Z Flip 3 5G finden sich unter den Ange­boten auch Mittel­klasse-Modelle wie das Samsung Galaxy M33 5G. Oft ist als Refe­renz­preis von Ange­bots­preisen die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ange­geben. Diese ist aber in der Regel deut­lich höher als der Ange­bots­preis - was eine top Ersparnis sugge­rieren soll - und der aktu­elle Markt­preis. Amazon hat damit begonnen, bei einigen Ange­boten statt der UVP den zuletzt nied­rigsten Preis anzu­geben. Dabei handelt es sich um den nied­rigsten Amazon-Preis in den letzten 30 Tagen vor dem neuen Ange­bots­preis, wie der Händler defi­niert. Das soll für mehr Trans­parenz sorgen. Samsung Galaxy M33 5G

Bild: Samsung

Das Angebot zum Galaxy M33 5G ist ein Beispiel dafür, dass vermeint­liche Top-Preise nicht immer auch eine deut­liche Ersparnis mit sich bringen müssen, nur weil sie an Shop­ping-Groß­ereig­nissen wie dem Prime Day geschaltet sind. Der Prime-Day-Preis für das Gerät mit 128 GB Spei­cher beträgt 252 Euro. Dabei handelt es sich einer­seits zwar auch um den derzeit besten Markt­preis, weil der Preis bei anderen Händ­lern mit 267 Euro inklu­sive Versand­kosten (Gomibo) teurer ist.

Ande­rer­seits lag der zuletzt nied­rigste Preis gerade einmal 7 Euro über dem besten Markt­preis bei Amazon am Prime Day. Nun ist jede Ersparnis wünschens­wert. Aller­dings sollten Sie es sich zweimal über­legen, ob Sie sich für eine vergleichs­weise geringe Ersparnis dazu verleiten lassen, das Galaxy M33 5G ausge­rechnet am Prime Day zu kaufen.

Das im kommenden Jahr erwar­tete Samsung Galaxy S23 könnte global mit einem Snap­dragon-Prozessor verkauft werden. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.