Amazon Prime Day: Samsung-Flaggschiffe im Preischeck

Der Amazon Prime Day 2023 ist in vollem Gange. Zeit, um ein Schnäpp­chen zu schlagen? Durchaus. Aller­dings sollten Sie das bei Elek­tronik­arti­keln nicht ohne vorhe­rigen Preis­ver­gleich machen. Wir haben uns im Online-Shop von Amazon umge­schaut und inter­essante Smart­phone-Ange­bote entdeckt.

Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns mit ausge­wählten Modellen von Samsung und sagen Ihnen, ob sich die Prime-Day-Ange­bote zum Stand jetzt tatsäch­lich preis­lich lohnen. Weiteres zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie gene­relle Infor­mationen, wie wir beim Preis­ver­gleich vorgehen, in einem Ratgeber. Stand dieses Preis­ver­gleichs ist der 11. Juli, ca. 9:45 Uhr.

Ange­bote für Prime-Mitglieder

Die Ange­bote im Rahmen des Amazon Prime Day gelten nur für Prime-Mitglieder. Sie müssen also Amazons Premium-Dienst abon­nieren. Die Mitglied­schaft kostet entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neu-Mitglieder können den Dienst 30 Tage ohne zusätz­liche Kosten testen. Neben dem Gratis-Premi­umver­sand können Prime-Mitglieder auch die Strea­ming-Dienste Amazon Prime Music und Amazon Prime Video nutzen.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Das erste Angebot, das wir uns anschauen, betrifft das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität in der Farbe Schwarz. Amazon verkauft das Modell derzeit zu einem Preis von 1249 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich aller­dings nicht um den besten Preis. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich wird ersicht­lich, dass Händler wie Elec­tronis (1179,84 Euro inklu­sive Versand­kosten), Note­books­bil­liger (1179,85 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder computer universe (1186,83 Euro inklu­sive Versand­kosten) derzeit güns­tigere Preise haben. Amazon wirbt aller­dings mit einer 36 Monate Herstel­ler­garantie, die es bei den anderen Händ­lern nicht gibt.

Details zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

Bild: teltarif.de Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy S23. Amazon verkauft beispiels­weise die schwarze Vari­ante mit 128 GB Spei­cher derzeit zu einem Preis in Höhe von 744,90 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch dieses Angebot ist nicht empfeh­lens­wert - es sei denn, Sie legen Wert auf eine 36-Monate-Herstel­ler­garantie, die es auch für dieses Modell exklusiv beim Kauf über Amazon gibt. Bei anderen Händ­lern ist das Galaxy S23 ohne diesen Zusatz zu Preisen in Höhe von 659,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (Note­books­bil­liger) oder 676,98 Euro inklu­sive Versand­kosten (computer universe) zu bekommen.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+

Bild: teltarif.de Das Samsung Galaxy S23+ ist die "Zwischen­größe" von Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra. Amazon verkauft beispiels­weise das Modell in Schwarz mit 256 GB Spei­cher derzeit zu einem Preis in Höhe von 969 Euro inklu­sive Versand­kosten. Abge­sehen von der 36-Monate-Herstel­ler­garantie exklusiv bei Amazon lohnt sich das Angebot preis­lich nicht. Händler wie Note­books­bil­liger (839 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (840 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder computer universe (845,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Galaxy S23+ in der genannten Konfi­gura­tion derzeit zu güns­tigeren Preisen.

Details zum Samsung Galaxy S23+ lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Bild: teltarif.de Das Galaxy Z Flip4 ist noch Samsungs aktu­elles Foldable im Clams­hell-Design. In der Farbe "Gold" mit 256 GB Spei­cher kostet es bei Amazon derzeit 739 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dieses Angebot kommt den besten Markt­preisen schon näher. Dennoch verkauft der Händler Galaxus (729 Euro inklu­sive Versand­kosten) das Foldable aktuell zu einem güns­tigeren Preis. Aller­dings ist zu erwähnen, dass es auch für das Flip4 bei Amazon exklusiv eine 36 Monate Herstel­ler­garantie gibt.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip4 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht. Samsung Galaxy A54 5G

Bild: Samsung

Samsung Galaxy A54 5G

Bei dem Samsung Galaxy A54 5G handelt es sich um ein Mittel­klasse-Gerät des südko­rea­nischen Herstel­lers. Die Vari­ante in der Farbe "Awesome Graphite" mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet im Rahmen des Amazon Prime Day aktuell 351,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Die Händler klar­mobil und freenet verkaufen das Modell derzeit jedoch mit jeweils 323,95 Euro inklu­sive Versand­kosten zu güns­tigeren Preisen. Aller­dings gibt es auch nur bei Amazon eine erwei­terte Herstel­ler­garantie, im Falle des Samsung Galaxy A54 5G beträgt diese 30 Monate.

Anhand der ausge­wählten Ange­bote sehen Sie, dass sich ein Preis­ver­gleich lohnen kann, die geprüften Modelle sind bei anderen Händler güns­tiger zu bekommen. Wenn Sie aller­dings Wert auf die erwei­terte Herstel­ler­garantie legen, gibt es diese nur bei Amazon.

Bald will Samsung seine neue Foldable-Gene­ration vorstellen. Wann das nächste Unpa­cked Event statt­findet, lesen Sie in einer weiteren News.