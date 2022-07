Preischeck: iPhone 12 mini und iPhone 11 am Prime Day

Wer sich für ein iPhone inter­essiert, könnte am Amazon Prime Day fündig werden. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und geprüft, ob sie sich preis­lich lohnen.

Neben Smart­phone-Ange­bote zu Samsung-Modellen gibt es am Amazon Prime Day auch eine Kate­gorie mit Apple-Geräten, darunter verschie­dene iPhone-Modelle. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und geprüft, ob sie sich preis­lich lohnen. Berück­sich­tigt haben wir dabei keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sein können.

Bitte beachten Sie außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Die von uns ange­gebenen Vergleichs­preise beziehen sich daher nur auf den Stand jetzt.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini

Bild: teltarif.de

Noch aktuell sind die Modelle der iPhone-13-Serie. iPhone 14 und Co. werden im September erwartet. Das sollten Sie wissen, wenn Sie sich jetzt zum Kauf eines neuen iPhones entscheiden. Das iPhone 12 mini kam ergo schon im Jahr 2020 auf den Markt. An der Update-Versor­gung dürfte es aber nicht mangeln, Apple-Geräte haben gute Prognosen, vergleichs­weise lange mit Soft­ware­aktua­lisie­rungen bedacht zu werden.

Amazon verkauft unter anderem die 128-GB-Version des iPhone 12 mini. Der Ange­bots­preis am Prime Day beträgt 631 Euro. Handelt es sich dabei um den derzeit besten Markt­preis? Dem Preis­ver­gleich, beispiels­weise über idealo, zufolge: Ja. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie zum Stand jetzt mehr, mindes­tens 652 Euro inklu­sive Versand­kosten (cool­blue).

iPhone 11

Noch ein Jahr älter als das iPhone 12 mini ist das iPhone 11. Aber auch dieses Modell aus dem Jahr 2019 dürfte noch einige Updates vom Hersteller bekommen. Ein Beispiel dafür ist das iPhone 8 aus dem Jahr 2017, das im Herbst auch noch iOS 16 erhalten soll. Davon ausge­hend kann prognos­tiziert werden, dass das iPhone 11 noch bis 2024 Updates erhält. Im Gegen­satz zum iPhone 12 mini und neueren Geräten verfügt es aber nicht über 5G-Mobil­funk. iPhone 11

Foto: teltarif.de Amazon bietet unter anderem die 64-GB-Version des iPhone 11 zum Preis von 485 Euro (Weiß) an. Dabei handelt es sich auch um den derzeit besten Markt­preis. Andere Händler wie cool­blue bieten das Modell derzeit zum Preis von 498 Euro an. Dieser Preis ist übri­gens bei Amazon als zuletzt nied­rigster Preis ange­geben, worum es sich laut Händler um den nied­rigsten Amazon-Preis in den letzten 30 Tagen vor diesem Ange­bots­preis handelt. Im Gegen­satz zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers, die sich teil­weise deut­lich von Smart­phone-Markt­preisen unter­scheidet, soll das für mehr Trans­parenz im Preis­dschungel sorgen.

Und am Beispiel des iPhone 11 wird ersicht­lich, dass es sich beim Amazon-Preis zwar um den aktuell besten Markt­preis handelt. Die Ersparnis im Vergleich zum zuletzt nied­rigsten Preis mit einem Rabatt von drei Prozent aber nicht enorm ausfällt.

Ab sofort gibt es iOS 16 für alle. Apple hat die öffent­liche Beta-Phase einge­läutet.