Google, Xiaomi, Sony & Huawei: Handys im Prime-Day-Check

Und es geht weiter mit dem Handy-Preis­ver­gleich am aktuell laufenden Amazon Prime Day. Wir haben uns bereits Ange­bote zu Samsung-Smart­phones und Apple iPhones ange­schaut. In der nach­fol­genden News schauen wir uns ausge­wählte Smart­phone-Modelle der Hersteller Google, Xiaomi, Sony und Huawei an, ob sich diese preis­lich lohnen. Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite. Allge­meine Infor­mationen, wie wir beim Preis­ver­gleich vorgehen und worauf Sie dabei achten sollten, lesen Sie in einem Ratgeber. Stand dieses Preis­ver­gleichs ist der 11. Juli, ca. 15 Uhr.

Google Pixel 6a

Los geht es mit dem Google Pixel 6a in der Farbe "Char­coal" mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Diese Konfi­gura­tion ist am Amazon Prime Day derzeit zu einem Preis in Höhe von 331,53 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Beim Händ­lern wie Galaxus (348,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder klar­mobil (353,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) kostet das Char­coal-Farbene Pixel 6a mit 128 GB internem Spei­cher derzeit mehr.

Google Pixel 7a

Das erst im Rahmen der Mai-Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O vorge­stellte Pixel 7a findet sich auch unter den Amazon-Prime-Ange­boten. Inklu­sive Lade­gerät kostet das Bundle mit Char­coal-farbenem Pixel 7a (128 GB) 479 Euro inklu­sive Versand­kosten. Soweit wir das anhand der Produkt­beschrei­bung im Amazon Online-Shop beur­teilen können, handelt es sich beim im Liefer­umfang enthal­tenen Netz­teil um jenes, das es (ohne Kabel) im Google Store zu einem Preis von 29 Euro gibt. Ohne Adapter kostet das Pixel 7a bei anderen Händ­lern beispiels­weise 476,88 Euro inklu­sive Versand­kosten (Elec­tronis) oder 480,89 Euro inklu­sive Versand­kosten (Alter­nate) gehan­delt.

Google Pixel 7

Als Nächstes schauen wir uns ein Angebot zum Google Pixel 7 an. Amazon bietet die Vari­ante in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB Spei­cher für Prime-Mitglieder zu einem Preis von 524,08 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Vergleicht man den Preis mit denen anderer Händler, handelt es sich dabei um ein gutes Angebot. Händler wie Elec­tronis (547,82 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder MediaMarkt/Saturn (549 Euro inklu­sive Versand­kosten) listen das Obsi­dian-farbene Google Pixel 7 aktuell zu höheren Preisen. Pixel 7 Pro

Bild: teltarif.de

Google Pixel 7 Pro

Weiter geht es mit dem Google Pixel 7 Pro. Ein Amazon-Prime-Day-Angebot listet die Vari­ante in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB Spei­cher­kapa­zität zum Preis in Höhe von 738,15 Euro an. Auch dabei handelt es sich um einen guten Deal, kostet das Modell bei anderen Händ­lern wie carbon­phone (mit 739 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Elec­tronis (776,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) mehr.

Details zum Google Pixel 7 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Xiaomi 11T Pro

Inter­essant mutet das Prime-Day-Angebot zum Xiaomi 11T Pro an. Bei Amazon kostet das Modell in der Farbe Grau mit 128 GB Spei­cher derzeit 369 Euro inklu­sive Versand­kosten. Ein guter Preis? Ja, das ist es. Bei anderen Händ­lern wie Note­books­bil­liger (376,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Galaxus (387,05 Euro inklu­sive Versand­kosten) kostet es mehr. Bei Amazon gibt es zudem kabel­gebun­dene Kopf­hörer dazu.

Sony Xperia 10V

Sonys Xperia 10V in der Farbe Schwarz mit 128 GB internem Spei­cher kostet bei Amazon für Abon­nenten des Premium-Dienstes derzeit 399,90 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das ist ein gutes Angebot, das es zwar ähnlich auch beim Händler expert/Tech­nomarkt (399,90 Euro plus 6,99 Euro Versand­kosten) gibt, Amazon bietet aber eine erwei­terte Herstel­ler­garantie von 36 Monaten an. Huawei P60 Pro

Bild: Huawei

Huawei P60 Pro

Huaweis Flagg­schiff P60 Pro wird in der Farbe Schwarz mit 256 GB derzeit zu einem Preis von 1149 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Das Smart­phone ist zwar bei Händ­lern wie Elec­tronis (1068,56 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder computer universe (1075,54 Euro inklu­sive Versand­kosten) güns­tiger ange­boten. Dennoch ist das Amazon-Angebot einen zweiten Blick wert, wenn Sie sich auch für eine neue Smart­watch inter­essieren. Der Amazon-Preis versteht sich als Bundle-Angebot mit der Huawei Watch GT3 (Schwarz, 46 mm), deren güns­tigster Markt­preis bei 175 Euro (Amazon) liegt.

Ange­bote für Prime-Mitglieder

Die Ange­bote im Rahmen des Amazon Prime Day gelten nur für Prime-Mitglieder. Sie müssen also Amazons Premium-Dienst abon­nieren. Die Mitglied­schaft kostet entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neu-Mitglieder können den Dienst 30 Tage ohne zusätz­liche Kosten testen. Neben dem Gratis-Premi­umver­sand können Prime-Mitglieder auch die Strea­ming-Dienste Amazon Prime Music und Amazon Prime Video nutzen.

Seit kurzer Zeit ist das Honor 90 - ein geho­benes Mittel­klasse-Smart­phone mit 200-MP-Kamera - bei uns verfügbar. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.