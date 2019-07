Amazon: Bis zu 70 Euro Rabatt auf Echo, FireTV 4K & Co.

Prime Day hat begonnen: Weitere Rabatte auf Amazon-Hardware Der Amazon Prime Day, der in diesem Jahr sogar zwei Tage dauert, hat begonnen. Wie bereits am Freitag ange­kündigt, redu­ziert Amazon die Preise für zahl­reiche Hard­ware-Produkte dras­tisch. Nun wurde bekannt, dass noch weitere Rabatte bei Echo-Geräten und beim Fire TV Stick 4K hinzu­kommen.

Wie immer gilt: An den Akti­onstagen sollten Inter­essenten genau prüfen, ob die ange­botenen Geräte nicht doch in einem anderen Online-Shop mögli­cher­weise güns­tiger zu erstehen sind. Nicht jedes Prime-Day-Angebot entpuppt sich als Schnäpp­chen. Beispiels­weise dann nicht, wenn der Rabatt auf die unver­bind­liche Preis­empfeh­lung und nicht auf den vorigen Handels­preis ange­zeigt wird - das ist dann nämlich eher Augen­wischerei.

Weitere Rabatte bei typi­scher Amazon-Hard­ware

Bei der Amazon-Hard­ware dürfte es aber keinen Online-Shop geben, der diese güns­tiger anbietet als Amazon an seinem eigenen Prime Day. Der Amazon Echo (2. Gen.) kostet statt 99,99 Euro jetzt 59,99 Euro. Beim Echo Plus (2. Gen.) hat Amazon den Preis um 50 Euro gesenkt - von 149,99 Euro auf 99,99 Euro. Der Preis des Echo Show (2. Gen.) sank von 229,99 Euro auf 179,99 Euro.

Den Fire TV Stick 4K gibt es statt für 59,99 Euro für 29,99 Euro. Das Fire 7 fiel im Preis von 54,99 Euro auf 34,99 Euro und das Fire 7 Kids Edition von 99,99 Euro auf 59,99 Euro. Das Fire HD 8 kostet jetzt 59,99 Euro statt bisher 89,99 Euro. Das Fire HD 10 wird am Prime Day für 99,99 Euro statt 149,99 Euro ange­boten und das Fire HD 10 Kids Edition für 139,99 Euro statt 199,99 Euro.

Beim regu­lären E-Book-Reader Kindle hat Amazon den Preis von 79,99 Euro auf 49,99 Euro redu­ziert und beim Kindle Oasis (9. Gen., 32 GB, Free 3G + WiFi) von 319,99 Euro auf 249,99 Euro.

Rabatte bei den Marken Blink und Ring

Wie bereits erwähnt liegt ein recht starker Fokus bei diesem Prime Day auf Smart-Home-Geräte für das vernetzte Haus. Blink Indoor kostet statt 99,99 Euro beispiels­weise 69,99 Euro und auch die Blink-Indoor-Sets mit zwei, drei und fünf Geräten sind preis­lich redu­ziert. Die Blink Indoor Add-On Camera kostet statt 89,99 Euro an den Akti­onstagen 62,99 Euro. Einen der höchsten Rabatte gibt es aller­dings nur am 16. Juli: An diesem Tag sinkt der Preis des 3er-Sets Blink XT von 299,99 Euro auf 149,99 Euro, also um 150 Euro.

Ring Flood­light Cam (199 Euro), Ring Video Door­bell Pro (179 Euro) und Ring Stick Up Cam Battery (99 Euro, letz­tere nur am 15. Juli) sind gegen­über ihren bishe­rigen Verkaufs­preisen jeweils um 100 Euro güns­tiger. Die Ring Spot­light Cam Battery kostet statt 229 Euro am Montag und Dienstag 159 Euro, die Ring Stick Up Cam Wired wurde von 199 Euro auf 139 Euro redu­ziert.

Auf einer Ratge­berseite nennen wir die wich­tigsten Preis­vergleichs­seiten, auf denen Sie checken können, ob ein vermeint­liches Prime-Day-Schnäpp­chen wirk­lich so günstig ist wie verspro­chen.

