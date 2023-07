Amazon Prime Day: Lohnen sich die iPhone-Angebote?

Amazons Prime Day läuft noch bis einschließ­lich morgen, 12. Juli. Wir haben uns bereits Ange­bote zu Samsung-Flagg­schiffen ange­schaut. Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns mit ausge­wählten iPhone-Ange­boten. Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite und gene­relle Infor­mationen, was beim Handy-Preis­ver­gleich zu beachten ist, lesen Sie in einem Ratgeber. Stand des aktu­ellen Preis­ver­gleichs ist der 11. Juli, ca. 11:45 Uhr.

Ange­bote für Prime-Mitglieder

Die Ange­bote im Rahmen des Amazon Prime Day gelten nur für Prime-Mitglieder. Sie müssen also Amazons Premium-Dienst abon­nieren. Die Mitglied­schaft kostet entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neu-Mitglieder können den Dienst 30 Tage ohne zusätz­liche Kosten testen. Neben dem Gratis-Premi­umver­sand können Prime-Mitglieder auch die Strea­ming-Dienste Amazon Prime Music und Amazon Prime Video nutzen.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro (Max)

Los geht es mit dem iPhone 14 Pro in der Farbe "Space Schwarz" mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Amazon verkauft dieses Modell im Rahmen des laufenden Prime Day zum Preis in Höhe von 1158,05 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wie der Preis­ver­gleich zeigt, handelt es sich dabei um ein gutes Angebot. Andere Händler wie cool­blue (1169 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Galaxus (1219 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 14 Pro in der genannten Konfi­gura­tion aktuell zu höheren Preisen.

Wer viel Spei­cher benö­tigt, kann sich das Prime-Day-Angebot zum iPhone 14 Pro in der Farbe Dunkel­lila mit 512 GB internem Spei­cher anschauen. Dieses kostet derzeit 1377,72 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch hierbei handelt es sich um ein gutes Angebot. Andere Händler wie Galaxus (1450,24 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder cool­blue (1479 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 14 Pro (Dunkel­lila, 512 GB) derzeit zu höheren Preisen.

Details zum iPhone 14 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 14 Pro Max

Das größere iPhone 14 Pro Max in Space Schwarz mit 128 GB Spei­cher ist bei Amazon aktuell zu einem Preis in Höhe von 1160,14 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich. Auch dabei handelt es sich um ein gutes Angebot, kostet das Space-Schwarz-farbene iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Spei­cher bei anderen Händ­lern derzeit doch mehr. Als Beispiele seien cool­blue (1189 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Galaxus (1221,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) genannt.

Details zum iPhone 14 Pro Max lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 13 mini

Apple hatte im vergan­genen Jahr das 5,4-Zoll-mini-Modell durch das 6,7-Zoll-Plus-Modell ersetzt. Wer jetzt noch ein klei­neres iPhone-Modell sucht, muss unab­hängig von einem iPhone SE zu einem iPhone 13 mini greifen, wenn es nicht das ältere iPhone 12 mini sein soll. Amazon verkauft aktuell das iPhone 13 mini in Grün mit 512 GB internem Spei­cher zu einem Preis in Höhe von 927 Euro inklu­sive Versand­kosten. Lohnt sich das? Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ja. Andere Händler wie Galaxus (1019 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Otto (1022,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 13 mini in der genannten Konfi­gura­tion derzeit zu höheren Preisen.

Im September wird Apple voraus­sicht­lich das iPhone 15 vorstellen.