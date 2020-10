Amazon Prime Day: Das erwartet Schnäppchenjäger

Der Amazon Prime Day startet offiziell am 13. Oktober. Einige Angebote gibt es aber schon früher

Bild: obs/Amazon.de Der zwei­tägige Prime Day des Händler-Riesen Amazon steht kurz bevor. Start ist der 13. Oktober um 0.01 Uhr, Ende ist um 23.59 Uhr am Folgetag. Schnäpp­chen­jäger sollen bei der Ange­bots­schlacht richtig sparen können. Amazon bietet nun einen Vorge­schmack dessen, was Kunden des Premium-Dienstes Prime erwartet. Ange­bote auf ausge­wählte Amazon-Geräte starten bereits ab Sonntag.

Früh­zei­tiger Zugang ab Sonntag

Bild: obs/Amazon.de Amazon kündigt an, dass Prime-Mitglieder bereits ab dem 11. Oktober in den Genuss von Ange­boten kommen können. Dazu müssen sie einen Amazon Echo besitzen und den Einkauf per Befehl an die Sprach­assis­tentin Alexa richten. "Alexa, welche Prime Day-Ange­bote gibt es?" soll vorab Offerten für ausge­wählte Eigen-Geräte des Händ­lers zum Kauf bereit­stellen.

Darüber hinaus wird es ab Montag, 12 Uhr, ausge­wählte Ange­bote unter anderem für Amazon-Geräte wie Echo Dot (3. Gene­ration), Echo Show 8 und Kindle Paper­white geben. Konkrete Zahlen gibt es auch schon: So wird der Echo Dot der dritten Gene­ration 19,49 Euro kosten, bis zu 63,36 Euro Ersparnis sind bei Echo-Show-Geräten drin. Ein Beispiel dafür ist der redu­zierte Preis des Modells Echo Show 5, der regulär 87,72 Euro kostet und ab dem 12. Oktober für 43,86 Euro ange­boten wird.

Weitere Spar­mög­lich­keiten ergeben sich bei Fire-TV-Geräten. So wird der Cube für 68,23 Euro ange­boten statt für 116,96 Euro und auch Fire-Tablets werden redu­ziert sein, beispiels­weise das Fire HD 10 für 87,71 Euro. Echo Auto inte­griert Alexa ins Fahr­zeug. So wird das AUX- bezie­hungs­weise Blue­tooth-Gerät statt 58,48 Euro als Prime-Day-Angebot 34,11 Euro kosten.

Noch bis Montag 10 Euro Guthaben sichern

Was bereits zur offi­ziellen Verkün­dung des Prime Day ange­boten wurde, hat noch bis zum 12. Oktober Gültig­keit. Prime-Kunden, die bis zu dem Zeit­punkt für mindes­tens zehn Euro bei "ausge­wählten kleinen und mitt­leren lokalen Verkaufs­part­nern bei Amazon.de" einkaufen, können sich zehn Euro Guthaben sichern, das sie am Prime Day einlösen können.

So verlo­ckend das ein oder andere Angebot auch klingen mag, beden­kenlos zuschlagen empfehlen wir nicht. Der Preis­ver­gleich bei anderen Händ­lern kann sich immer lohnen. Unter Umständen ist der Wunsch­artikel dort noch güns­tiger zu haben.

Nicht alle Shops im Internet sind seriös und achten die gesetz­lich verbrieften Rechte der Kunden. Bei Fake-Shops droht Gefahr. Auf welche Krite­rien Sie daher beim Online-Einkauf achten sollten, lesen Sie in einem ausführ­lichen Ratgeber.