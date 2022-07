Amazon Prime Day 2022 und Co.: Darauf sollten Sie achten

Der Amazon Prime Day 2022 startet am Dienstag, 12. Juli, und geht bis zum 13. Juli um Mitter­nacht. Es werden also zwei Tage mit unzäh­ligen Ange­boten erwartet. Rund um den Prime Day hat Amazon aber schon selbst Ange­bote veröf­fent­licht und auch andere Händler werben vor dem Event schon mit Ange­boten. Gene­rell ist es eine schöne Sache, den ein oder anderen Euro sparen zu können. Aller­dings muss das vermeint­liche Schnäpp­chen nicht immer eines sein.

Wir sagen Ihnen, worauf Sie grund­sätz­lich bei Shop­ping-Aktionen wie dem Amazon Prime Day achten sollten.

Wir empfehlen den Preis­ver­gleich

Der Amazon Prime Day 2022 startet am 12. Juli

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Schauen Sie sich die Ange­bote genau an. Wenn Sie jetzt oder schon seit Längerem wissen, dass Sie ein bestimmtes Produkt haben wollen, kann es sich unter Umständen lohnen, auf Shop­ping-Große­vents wie den Amazon Prime Day zu warten und danach Ausschau zu halten.

Vorschnell zuschlagen sollten Sie aller­dings nicht. Denn bei dem vermeint­lichen Super-Schnäpp­chen muss es sich nicht um eines handeln. Andere Händler werden sich sicher­lich an den Preisen des Online-Riesen orien­tieren und mitziehen und unter Umständen die Ange­bote noch unter­bieten. Deshalb empfehlen wir Ihnen gene­rell den Preis­ver­gleich. Das ist unkom­pli­ziert und geht schnell, beispiels­weise über Vergleichs­por­tale wie idealo.

Achten Sie dabei auf den jewei­ligen Händler. Meis­tens sind dort auch jene zu finden, die Waren über Online-Markt­plätze anbieten. Oft ist es so, dass diese Ange­bote am güns­tigsten ausfallen, kann aber auch Risiken bergen, wenn der Händler X ein Unbe­kannter ist.

Meist ist die UVP der Vergleichs­preis

Bei den meisten Händ­lern dient die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers als Refe­renz, wenn es um die "Ersparnis" geht. UVPs spie­geln jedoch nicht die Realität auf dem Markt wider. Gerade bei (Android-)Smart­phones kann es sein, dass Händler die UVP des Herstel­lers schon kurz nach dem Markt­start unter­bieten. Preise können zwar auch wieder steigen. Je länger ein Smart­phone auf dem Markt ist, desto größer sind aber die Chancen, dass der Markt­preis je nach Modell deut­lich unter der UVP liegt. Eine UVP als Refe­renz ist daher nur bedingt als Vergleich geeignet, wenn es darum geht, das Spar­poten­zial eines Ange­bots zu ermit­teln.

Amazon hat bereits damit begonnen, bei einigen Ange­boten statt der UVP den zuletzt nied­rigsten Preis anzu­geben. Das soll die Preis­ent­wick­lung eines Produkts für den Verbrau­cher trans­parenter machen. Laut einem Gesetz soll das Stan­dard bei Shops werden.

Beispiel-Preis­ver­gleich: iPhone 13

iPhone 13 im Angebot bei MediaMarkt

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Noch bis zum 10. Juli läuft bei MediaMarkt das "Red Friday Weekend". Unter anderem bietet der Elek­tro­händler das iPhone 13 mit 512 GB Spei­cher in Blau zum Preis von 1099 Euro an. Als Refe­renz-Preis wurde die UVP in Höhe von 1249 Euro durch­gestri­chen. Davon ausge­hend ließe sich eine hübsche Summe sparen. Aller­dings zeigt der Preis­ver­gleich etwas anderes. Das iPhone 13 ist in der genannten Konfi­gura­tion beim Händler Aldi Talk schon für 1054 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen (Stand: 8. Juli).

Ein anderes Beispiel ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE, das derzeit von Amazon zum Preis von 279,90 Euro (128 GB) ange­boten wird. Als Refe­renz gibt Amazon den zuletzt nied­rigsten Preis an, der bei 399,90 Euro liegt. Amazon erklärt: "Es handelt sich um den nied­rigsten Preis des Produktes auf Amazon.de in den letzten 30 Tagen vor der Anwen­dung der Preis­ermä­ßigung." Xiaomi 11 Lite 5G NE bei Amazon

Bild: Amazon, Screenshot: teltarif.de Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich bei dem Amazon-Preis für das Xiaomi 11 Lite 5G NE abseits von Market­place-Händ­lern um den derzeit güns­tigsten handelt (Stand: 8. Juli). Die Beispiele zeigen, dass Sie nur ein wirk­liches Schnäpp­chen erkennen können, wenn Sie den Preis­ver­gleich im Internet machen.

