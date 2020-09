Amazon Prime Day: Termin für Angebotsschlacht steht

Der Termin für den diesjährigen Amazon Prime Day steht

Der Amazon Prime Day fand in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Juli statt. Grund: Die Auswir­kungen der Pandemie. Von einer Absage der Ange­bots­schlacht war jedoch nicht die Rede, ledig­lich von einer Verzö­gerung. Anfang Juli wurde darüber speku­liert, dass sich das Online-Shop­ping-Event bis Oktober verschieben könnte. Nun ist es offi­ziell: Der Amazon Prime Day wird auch in diesem Jahr wieder an zwei Tagen statt­finden.

Amazon Prime Day: Fester Termin im Oktober

In "Prime Day" stecken schon die Voraus­set­zungen drin, die man als Kunde erfüllen muss, um an der Ange­bots­schlacht teil­nehmen zu können. Das Event ist exklu­sive den Kunden des Premium-Service Prime vorent­halten. Der Mitglieds­bei­trag liegt entweder bei 69 Euro im Jahr oder bei 7,99 Euro pro Monat. Rechnet man die jähr­liche Gebühr auf den Monat um, so ist diese Abo-Vari­ante mit 5,75 Euro am güns­tigsten.

Prime-Kunden profi­tieren nicht nur von kosten­freiem Premium-Versand für Bestel­lungen über die Online-Platt­form, sondern haben auch Zugang zu Amazon Prime Video und Amazon Prime Music - und zu exklu­siven Events wie eben den Prime Day. Termi­niert ist das Event vom 13. bis zum 14. Oktober. Start ist am 13. Oktober um 0 Uhr, das Ende ist für den Folgetag um 23.59 Uhr gesetzt.

Ange­bote werden sicher­lich wieder quer durch das Sorti­ment geschaltet. Auf der Amazon-Webseite gibt es bereits Infor­mationen, so wird beispiels­weise die Sparte "Frühe Prime Day-Ange­bote" Rabatte auf Amazon-Geräte beinhalten sowie bis zu 30 Prozent Rabatt auf Mode von Amazon-Marken wird geboten.

Zehn Euro Guthaben für den Prime Day sichern

Weiterhin wirbt Amazon damit, dass sich Kunden zehn Euro Guthaben zur Ausgabe am Prime Day sichern können. Dazu muss ab heute bis zum 12. Oktober ein ausge­wähltes Produkt von einem kleinen oder einem mitt­leren Unter­nehmen im Wert von mindes­tens zehn Euro erworben werden (Teil­nah­mebe­din­gungen auf der Amazon-Webseite), um das Guthaben zu erhalten.

Amazon hat in der vergan­genen Woche neue Echo-Modelle, Fire-TV-Sticks und den Cloud-basierten Gaming-Dienst Luna vorge­stellt.