Amazon Prime Day: Angebotsschlacht startet wieder im Juli

Amazon wird in Kürze wieder seinen Prime Day abhalten. Dann stehen Kunden des Premium-Service exklu­sive Ange­bote zur Verfü­gung. Mehreren Medi­enbe­richten zufolge soll die Ange­bots-Schlacht am 15. Juli beginnen und 36 Stunden dauern.

Der Online­versand­händler Amazon wird in Kürze wieder seine Ange­bots­rubrik "Prime Day" frei­schalten. An diesem Tag stehen exklusiv Mitglie­dern des Premium-Services "Prime" Ange­bote zur Verfü­gung. Amazon selbst hält sich noch bedeckt, was die Termi­nierung angeht. Auf der Amazon-Webseite wurde die Ange­bots­schlacht aber zumin­dest (zeit­weise) schon mal ange­teasert.

Gegen 9.30 Uhr (20. Juni) war dort ein Slider mit der Ankün­digung zu sehen. Aktuell ist er wieder verschwunden.

Mehreren Medi­enbe­richten zufolge soll der Amazon Prime Day am 15. Juli beginnen und insge­samt 36 Stunden andauern. 2018 begann der Prime Day am 16. Juli und endete entspre­chend am 17. Juli.

Regulär sollte der Amazon Prime Day eine Lauf­zeit von 24 Stunden haben. Im vergan­genen Jahr weitete der Versandriese die Gültig­keit auf 36 Stunden aus. Neben Ange­boten, die sich quer durch das Sorti­ment ziehen, sind mit ziem­licher Sicher­heit auch wieder Ange­bote in Amazons eigener Produkt­welt zu erwarten. So gab es 2018 unter anderem zahl­reiche Rabatte auf Echo, FireTV und Kindle-Geräte

Amazon hatte den Preis für seinen Premium-Dienst 2017 ange­hoben. Aufgrund einer Verbands­klage der Arbei­terkammer können Prime-Kunden in Öster­reich die Preis­erhö­hung zurück­verlangen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren Meldung.

