Google, Huawei & OnePlus bei Amazon Prime im Preischeck

Amazon ist mit neuen Prime-Ange­boten (bis 12. Oktober, 23.59 Uhr) exklusiv für Abon­nenten des Premium-Dienstes gestartet. Wir haben uns bereits Ange­bote rund um Samsung-Galaxy-Smart­phones und iPhones ange­schaut und diese mit Preisen anderer Händler vergli­chen.

Nach­fol­gend beschäf­tigen wir uns mit weiteren ausge­wählten Smart­phone-Ange­boten aus dem Amazon Online-Shop. Auch hier gilt: Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger ausfallen können, haben wir nicht berück­sich­tigt. Markt­preise von Smart­phones können sich sehr schnell ändern, weshalb auch dieser Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gilt. Los geht es mit Google-Pixel-Ange­boten.

Google Pixel 6(a)

Google Pixel 6a

Bild: Google

Das Pixel 6a brachte Google in diesem Jahr als Mittel­klasse-Nach­zügler von Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf dem Markt. Amazon bietet das Modell derzeit zum Preis von 398,90 Euro (verschie­dene Farben) an. Dem Preis­ver­gleich über idealo zufolge handelt es sich dabei auch um das derzeit beste Angebot. Bei Händ­lern wie Alter­nate kostet das Pixel 6a rund 406 Euro inklu­sive Versand­kosten, so auch bei elec­tro­nics. Bei Amazon gibt es noch kabel­lose Kopf­hörer in Form der Pixel Buds A-Series dazu. Der güns­tigste Einzel­preis für die Kopf­hörer beträgt dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge rund 87 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler Alter­nate)

Auch zum Pixel 6 gibt es die Pixel-Buds-A-Series dazu. Das Bundle mit dem Pixel 6 (128 GB) kostet beim Online­händler 519,90 Euro (verschie­dene Farben). Der derzeit güns­tigste Preis für das Pixel 6 mit 128 GB Spei­cher beträgt derzeit rund 506 Euro (Alter­nate), dann aber ohne die Pixel Buds A-Series.

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro

Bild: teltarif.de Anfang des Jahres brachte Huawei das P50 Pro auf den Markt. Bei diesem Modell gibt es weder vorin­stal­lierte Google-Dienste noch 5G-Mobil­funk - das sollte man vor dem Kauf defi­nitiv wissen. Amazon veran­schlagt im Rahmen der neuen Prime-Aktion einen Preis in Höhe von 758,99 Euro (256 GB, Farbe "Cocoa Gold").

Dabei handelt es sich dem Preis­ver­gleich zufolge auch um das derzeit beste Angebot. In der Arti­kel­beschrei­bung ist zudem von einem 5-Euro-Amazon-Gutschein die Rede. Bei anderen Händ­lern wie Galaxus zahlen Sie aktuell rund 884 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Das P50 Pro in Schwarz wird von Amazon mit einem Preis von 807,99 Euro teurer ange­boten. Zu diesem Preis listet auch der Händler Galaxus.

Details zum Huawei P50 Pro lesen Sie in einem Kurz­test. OnePlus 10 Pro

Bild: teltarif.de

OnePlus 10 Pro

Dies­jäh­riges Top-Modell von OnePlus ist das 10 Pro. Amazon bietet die Vari­ante mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität aktuell zum Preis von 785 Euro an. Auch hierbei handelt es sich dem Preis­ver­gleich zufolge um ein gutes Angebot, kostet das Modell doch bei Händ­lern wie spar­handy (829 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Alter­nate (rund 863 Euro inklu­sive Versand­kosten) mehr.

Details zum OnePlus 10 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.