Amazon: Prime-Mitgliedschaft wird teurer

Amazon verteuert das Prime-Abo Amazon hat die Kosten für die Prime-Mitgliedschaft erhöht und gleichzeitig auch eine monatlich kündbare Variante eingeführt. Die Änderung erfolgte bislang ohne großes Aufsehen, ist aber auf den Amazon-Prime-Seiten nachzuvollziehen. Zuerst hatte heute Caschys Blog darüber berichtet. Der neue Preis von 69 Euro statt bislang 49 Euro pro Jahr gilt sowohl für Neu-, als auch für Bestandskunden - in beiden Fällen jedoch nicht ab sofort.

Neukunden zahlen weiterhin im ersten Jahr 49 Euro. Nur relativ kleingedruckt ist beim Abschluss des Abos zu sehen, dass das Folgejahr mit 69 Euro in Rechnung gestellt wird. Wer mindestens ein Jahr lang kein Prime-Kunde war bekommt auch weiterhin 30 Tage lang die Mitgliedschaft kostenlos zum Ausprobieren und kann innerhalb dieses Zeitraums auch wieder kündigen.

Bestandskunden, so berichtet Caschy, müssen den neuen Preis von 69 Euro dann zahlen, wenn sich ihr Prime-Abo das nächste Mal nach dem 1. Juli 2017 verlängert. Wer vorher ins nächste Vertragsjahr rutscht, zahlt noch einmal 49 Euro bevor dann ab 2018 der neue Preis greifen soll.

Monatlich kündbares Prime-Abo

Es gibt Kunden, die bestellen saisonal - etwa zur Weihnachtszeit - viel bei Amazon oder wollen die Streaming-Dienste zur dunklen und kalten Jahreszeit nutzen, haben im Sommer aber kein Interesse an den Premium-Diensten von Amazon. Für diese Kunden bietet Amazon monatlich kündbare Varianten an. Die erste der beiden Varianten kosten monatlich 7,99 Euro und beinhaltet lediglich das Video-Streaming-Angebot von Amazon. Die zweite, neue Variante kostet mit 8,99 Euro gerade einmal einen Euro mehr und beinhaltet alle bekannten Prime-Dienste. Die monatlich kündbare Variante ist für regelmäßige Prime-Nutzer jedoch teurer als das Jahresabo. 107,88 Euro würde der Prime-Dienst pro Jahr in der monatlich kündbaren Variante kosten.

Die letzte Preiserhöhung für den Prime-Dienst fand Anfang 2014 statt. Damals wurde der Preis von 29 auf 49 Euro erhöht, dafür aber auch der Streaming-Dienst inkludiert. Seitdem hat Amazon sowohl auf der Dienste-Seite, aber auch in Sachen Lieferung einige Neuerungen eingeführt. Von den Liefer-Neuerungen profitieren durch Amazon Prime Now jedoch derzeit nur die Einwohner von München und Berlin. Die Abendlieferung am selben Tag ist mittlerweile immerhin in 20 Metropol-Regionen zu haben.