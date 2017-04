Amazon: Oster-Woche mit Angeboten gestartet

Amazon hat ab sofort seine Oster-Woche gestartet, in der es diverse Angebote aus allen Bereichen gibt. Uns interessiert natürlich vor allem der Hardware-Bereich. Jeden Tag ab 6 Uhr werden Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt veröffentlicht, wie das Unternehmen auf seiner Aktionsseite schreibt. Die Angebote gelten dabei solange der Vorrat reicht oder nur für einen Tag. Noch bis inklusive den 10. April können Inter­essenten von den günstigen Angeboten bei Amazon profitieren.

Prime-Mitglieder haben den Vorteil, bereits 30 Minuten früher Zugriff auf die Angebote zu erhalten. Heute hat Amazon als Tagesangebot den Amazon Echo und seine Fire-Tablets günstiger im Sortiment. So kostet der Amazon Echo 149,99 Euro statt 179,99 Euro und ist in den Farbvarianten Schwarz und Weiß verfügbar. Das Fire-Tablet bietet ein 7-Zoll-Display und ist wahlweise mit 8-GB- oder 16-GB-Speicher zu haben. Dabei stehen die Farben, Blau, Magenta, Orange und Schwarz zur Auswahl. Die 8-GB-Variante ist für 44,99 Euro statt 59,99 Euro und die 16-GB-Version für 54,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich - der Käufer spart somit jeweils 15 Euro.

Philips Hue, TomTom-Navis, Garmin-Smartband und Kindle

Amazon hat eine Oster-Aktion gestartet, die über die ganze Woche gilt Auch die steuerbaren LED-Lampen Philips Hue gibt es derzeit im Starterset günstiger. Dieses schlägt mit 129 Euro satt regulär 199,99 Euro zu Buche. Außerdem sind im Rahmen der Aktion heute fünf TomTom-Navis günstiger zu haben. TomTom Start 52 Europe Traffic kostet 109 Euro statt 149 Euro, das TomTom Start 62 Europe Traffic ist für 135 Euro statt bisher 179 Euro verfügbar und das TomTom Go 6100 World geht für 239 Euro statt 349 Euro über die Ladentheke. Für LKW-Fahrer ist mit dem TomTom Trucker 5000 auch ein Navigationsgerät unter den Amazon-Angeboten - es ist für 229 Euro statt 349 Euro erhältlich. Ein Motorod-Navi von TomTom ist ebenfalls dabei: Das TomTom Rider 400 hat einen Preis von 275 Euro statt 399 Euro.

Weiter geht es mit dem Garmin Vívosmart HR+, einem Fitness-Tracker der GPS-fähig ist und sogar die Herzfrequenz­messung am Handgelenk misst. Das Modell kostet 125,99 Euro statt 219,99 Euro. Das letzte interessante Hardware-Angebot in dieser Runde stammt aus dem Hause Kindle. So ist der Kindle Paperwhite in einer WLAN-only oder 3G-Version günstiger verfügbar. Nur mit WLAN-Funktion kostet der E-Book-Reader 79,99 Euro statt 119,99 Euro bzw. mit 3G-Modul sind es 139,99 Euro statt 179,99 Euro.

Wie gut Amazon Echo in der Praxis funktioniert, erfahren Sie in unserem Podcast.