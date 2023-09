Amazon Music für Prime: Eigene Playlist & Offline-Funktion

Amazon verbes­sert seinen Musik­strea­ming-Dienst speziell für Prime-Mitglieder. Wer profi­tieren will, benö­tigt die aktu­elle Version der App für Amazon Music.

Amazon hat seinen Musik­strea­ming-Dienst für Prime-Mitglieder verbes­sert. Darüber hat der Internet-Konzern Kunden per E-Mail infor­miert. So haben Inter­essenten ab sofort die Möglich­keit, eine eigene Play­list mit ihrem Lieb­lings­songs zu erstellen. Diese Musik­titel können unbe­grenzt über­sprungen und auch offline gehört werden, wenn sie vorher herun­ter­geladen wurden.

Bei Amazon Music steht den Angaben zufolge außerdem jetzt eine verbes­serte Auswahl an On-Demand-Play­lists zur Verfü­gung. Dabei handelt es sich laut Amazon um perso­nali­sierte Play­list, die auf Abruf bereit­stehen und nach einem Down­load ohne aktive Internet-Verbin­dung genutzt werden können. Neue Funktion bei Amazon Music

Screenshot: teltarif.de "Mein Mix" nennt sich ein neues Play­list-Feature. Hier sollen die Kunden täglich aktua­lisiert eine Wieder­gabe­liste bekommen, die sich am Musik­geschmack bzw. den bishe­rigen Hörge­wohnten bei Amazon Music orien­tiert. Darüber hinaus bekommen die Kunden jede Woche eine neue Auswahl aktu­eller Alben, die für kurze Zeit On demand zur Verfü­gung stehen.

15 bis 50 Songs für die eigene Play­list

Auf der Webseite gibt Amazon inter­essierten Prime-Mitglie­dern Hilfe­stel­lung bei der Einrich­tung der eigenen Play­list, bei der Titel unbe­grenzt über­sprungen und auch offline gehört werden können. Diese Liste muss aus mindes­tens 15 Songs bestehen. Die Play­list ist auf 50 Titel beschränkt, wenn die On-Demand-Funk­tion verfügbar sein soll.

Amazon teilt darüber hinaus mit, die Verbes­serungen seien nur verfügbar, wenn die Kunden die aktu­ellste Version der Amazon-Music-App instal­liert haben. Diese kann kostenlos aus dem Google Play Store, aus dem AppStore von Apple und von der App-Platt­form von Amazon herun­ter­geladen werden.

100 Millionen Titel - mit massiver Einschrän­kung

Im Herbst 2022 hatte Amazon eine Ände­rung beim Musik-Strea­ming für Prime-Kunden vorge­nommen. Anstelle der früher auf rund zwei Millionen Songs begrenzten Auswahl haben die Nutzer seitdem Zugriff auf alle etwa 100 Millionen Musik­stücke, die der Strea­ming­dienst im Port­folio hat.

Was zunächst nach einer Verbes­serung klingt, kann aber auch ein gravie­render Nach­teil sein. Abseits der jetzt einge­führten Opti­mie­rungen steht nämlich jetzt nur noch ein Shuffle-Modus zur Verfü­gung. Das gezielte Ansteuern bestimmter Titel ist nicht möglich. In einem Edito­rial haben wir aufge­zeigt, warum man Amazon nach dieser Ände­rung auch als Kultur­banause bezeichnen kann.