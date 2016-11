Amazon Music Unlimited: Der Spotify-Konkurrent in Bildern

Wir zeigen Ihnen die Features der Apps zur Nutzung von Amazon Music Unlimited, das seit kurzem auch in Deutschland verfügbar ist. Rund 40 Millionen Songs stehen zur Auswahl.

Amazon Music Unlimited im Test

Wie berichtet hat Amazon seine Musik-Flatrate jetzt auch für Nutzer in Deutschland geöffnet. War hierzulande bislang nur das Prime-Music-Angebot mit rund zwei Millionen Musiktiteln verfügbar, so bietet der Internet-Konzern jetzt auch ein Musikstreaming-Abonnement an, bei dem die Nutzer Zugriff auf rund 40 Millionen Songs haben.

Damit liegt Amazon Music Unlimited zumindest bei der Anzahl der gebotenen Musikstücke in etwa gleichauf mit Mitbewerbern wie Spotify, Apple Music oder Deezer. Doch was bietet die Musik-Flatrate von Amazon, die im ersten Monat kostenlos getestet werden kann und die danach zu Monatspreisen ab 3,99 Euro zu bekommen ist?

