Amazon Music Unlimited: 40 Millionen Songs ab 3,99 Euro im Monat

Amazon Music Unlimited ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Wir haben alle Preise zum Musik-Streamingdienst zusammengefasst. Besonders günstig ist das Angebot in Verbindung mit einem Echo oder Echo Dot.

Amazon Music Unlimited jetzt auch in Deutschland Vor vier Wochen hat Amazon seinen neuen Musik-Streamingdienst in den USA gestartet. Ab sofort ist Amazon Music Unlimited auch in Deutschland verfügbar. Dabei ist das neue Angebot nicht mit Amazon Prime Music zu verwechseln, das schon seit geraumer Zeit für Amazon-Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung steht. Sind bei Amazon Prime Music rund zwei Millionen Musiktitel verfügbar, so umfasst Amazon Music Unlimited ähnlich wie Spotify oder Apple Music einen Katalog von rund 40 Millionen Musikstücken.

30 Tage lang kann Amazon Music Unlimited gratis getestet werden. Danach wird der Dienst kostenpflichtig. Besonders günstig ist die Musik-Flatrate für Besitzer eines Amazon Echo oder Echo Dot. In diesem Fall liegt der Monatspreis bei 3,99 Euro. Allerdings ist die Nutzung dann an das Gerät gebunden, auf dem der Streaming-Dienst aktiviert wurde. Wer Amazon Music Unlimited auf Smartphones, Tablets, am PC oder Mac nutzen möchte, muss zu einem höherwertigen Abonnement greifen.

Amazon-Prime-Kunden bekommen die Musik-Flatrate zum vergünstigten Monatspreis von 7,99 Euro angeboten. Rechnerisch noch günstiger wird es für Interessenten, die sich gleich für ein ganzes Jahr an Amazon Music Unlimited binden. Für das Jahres-Abonnement zahlen Prime-Kunden 79 Euro. Das sind rechnerisch 6,58 Euro pro Monat. Wer Amazon Prime nicht nutzt, zahlt für den Musik-Dienst monatlich 9,99 Euro. Das ist der gleiche Preis, der auch bei vergleichbaren Diensten wie Spotify, Deezer oder Google Play Musik berechnet wird.

Familien-Abos noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr will Amazon auch Familien-Abonnements anbieten. Dabei haben bis zu sechs Personen für monatlich 14,99 Euro Zugriff auf die komplette Musik-Bibliothek. Auch hier können Interessenten sparen, wenn sie den Zugang gleich für ein ganzes Jahr buchen. In diesem Fall werden 149 Euro berechnet. Das sind monatlich rechnerisch 12,42 Euro.

Amazon Prime Music bietet neben den rund 40 Millionen Musiktiteln auch vorgefertigte Playlisten, und Musik-Spartenkanäle an. Dazu kommen Hörspiele. Ab der Saison 2017/18 bekommen die Kunden auch Zugriff auf Audio-Streams von den Spielen der Fußball-Bundesliga. Amazon hatte die Senderechte für Audio-Streaming erworben, die in dieser Spielzeit noch von Sport1.fm gehalten werden.

Nutzbar ist Amazon Music Unlimited über Apps für iOS und Android, auf den Fire-Handhelds von Amazon und über den Web-Browser am PC oder Mac. Dazu kommen die Echo-Geräte und die drahtlosen Lautsprecher-Systeme von Sonos. Neben Deutschland wurde der Dienst heute auch in Großbritannien und Österreich eingeführt. In den USA ist Amazon Music Unlimited bereits seit Oktober verfügbar.