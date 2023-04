Amazon Luna ist auf Smart-TVs von Samsung gestartet

Den schlauen Fern­seher anschalten und voll­wer­tige Video­spiele genießen, können Samsung-Smart-TV-Nutzer in Deutsch­land und weiteren Ländern via Amazon Luna.

Vor knapp einem Monat star­tete Amazon Luna in Deutsch­land, jetzt wird die Verfüg­bar­keit auf Smart-TVs von Samsung ausge­weitet. Der Cloud-Gaming-Service ist ab sofort Bestand­teil des Gaming Hub. Diese Spiele-Schnitt­stelle findet sich auf schlauen Fern­sehern des südko­rea­nischen Herstel­lers ab Baujahr 2021 wieder. Wie der Online­shop verlaut­bart, können Nutzer in Deutsch­land, dem Verei­nigten König­reich und Kanada von dem Feature Gebrauch machen. So lassen sich hoch­wer­tige Video­spiele ohne Konsole oder PC direkt am Smart-TV genießen. Darunter Hits wie Far Cry 6 und Assassin’s Creed Valhalla.

Amazons Spiele-Strea­ming-Dienst erobert Samsung-TVs

Amazon Luna beehrt Samsung-Fernseher

Amazon Im Blog von Amazon Luna wurde eine span­nende Neuig­keit für Besitzer von Samsung-Fern­sehern bekannt gegeben. In Deutsch­land, dem Verei­nigten König­reich und Kanada ansäs­sige Anwender können jetzt auf den Service zurück­greifen. Das Cloud-Gaming-Angebot soll dort ab sofort auf cleveren Glotzen des Markt­füh­rers zur Verfü­gung stehen. Voraus­set­zung ist ein Samsung-Smart-TV mit Gaming Hub. Besagte Spiele-Schnitt­stelle ist bei Geräten ab Baujahr 2021 instal­liert. Dazu zählen beispiels­weise die QLED-Modelle Q60, die Neo-QLED-Modelle QN95 und die OLED-Modelle S95.

Um loszu­legen, muss ledig­lich die Luna-App im Gaming Hub von Samsung aufge­rufen und ein kompa­tibles Gamepad ange­schlossen werden. Viele Blue­tooth-fähige Controller arbeiten mit dem Cloud-Gaming-Dienst zusammen. Sollten Sie über­haupt kein Gamepad haben, ist das aber auch nicht schlimm. Amazon hat die Möglich­keit inte­griert, das eigene Android-Smart­phone oder iPhone in einen Luna-Controller umzu­funk­tio­nieren. Hierfür wird ledig­lich eine zusätz­liche Handy-App benö­tigt.

Gratis-Spiele bei Amazon-Prime-Mitglied­schaft

Regulär schlägt das Angebot als Luna+ mit 9,99 Euro monat­lich zu Buche. Für 17,99 Euro pro Monat locken Titel des Publishers Ubisoft via Ubisoft+. Wenn Sie Amazon-Prime-Kunde sind, müssen Sie für eine kleine Auswahl an Games keinen zusätz­lichen Cent inves­tieren. Es gibt ein stets wech­selndes Sorti­ment. Bis 30. April stehen die Spiele Jack Box Party Pack 3, Yakuza 2, Horizon Chase Turbo und The Adven­ture Falls parat. Ferner lassen sich über den Ubisoft-Store erwor­bene Ubisoft-PC-Games mit Prime-Abo via Luna spielen.

Eigene Smart-TVs von Amazon wurden kürz­lich vorge­stellt.