Amazon-Pakete im o2 Shop abholen

Amazon-Kunden können sich ihre Pakete neuerdings auch in einen o2 Shop liefern lassen. Im Rahmen einer Kooperation testet Telefónica Deutschland in ausgewählten Shops neue Abholstationen – auch als Amazon Locker bekannt. Kunden haben damit die Möglichkeit, ihre Päckchen in bestimmten o2-Shops in zentraler Innenstadtlage abzuholen. Auf diese Weise können sie das Abholen ihrer Pakete mit einer Shoppingtour oder mit ihrer Mittagspause verbinden.

Mit Bereitstellung der Amazon Locker erweitert Telefónica Deutschland das bestehende Service-Angebot in den teilnehmenden o2 Shops in Berlin (Unter den Linden 16, Tauentzienstraße 8) und München (Marienplatz 19, Neuhauser Straße 45). Kunden nun neben Beratung und Vertragsabschlüssen zu den eigenen Mobilfunk- und Festnetzprodukten oder dem Kauf von neuer Hardware auch direkt ihre online bestellten Amazon-Pakete in den o2 Shops abholen. Dafür müssen sie bei der Online-Bestellung einen entsprechenden Locker in einem der o2 Shops auswählen. Sobald die Bestellung bereitliegt, erhalten sie per E-Mail einen einmaligen Abholcode. Mit dieser Information können sie ihre Päckchen während der Shop-Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr) abholen.



Markus von Böhlen während der Auftaktveranstaltung im o2 Live Concept Store

in der Tauentzienstraße in Berlin Markus von Böhlen während der Auftaktveranstaltung im o2 Live Concept Storein der Tauentzienstraße in Berlin

Die neue Kooperation wurde während einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung von Telefónica Deutschland, Amazon und Shell im o2 Live Concept Store in der Tauentzienstraße in Berlin vorgestellt. "Wir freuen uns, mit Amazon einen namhaften Kooperationspartner gefunden zu haben, um das Serviceangebot in unseren O2 Shops zu erweitern. Das Angebot der Amazon Locker ist ein Beweis dafür, dass wir unseren Kunden auch über attraktive Kooperationen und Innovationen mobile Freiheit eröffnen", sagte Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Supply Chain und verantwortlich für Produkt- und Serviceinnovationen bei Telefónica Deutschland. Telefónica Deutschland plant in Zukunft weitere Angebote, die sich rund um die Amazon Locker drehen. Wer sich sein Amazon-Paket in einen der teilnehmenden o2 Shops schicken lassen möchte, findet alle nötigen Informationen unter www.amazon.de/locker

In einem Erfahrungsbericht schildern wir unsere Erlebnisse mit Bestellungen an einen Amazon Locker.