Ausprobiert: Erste Erfahrungen mit dem Amazon Locker in Deutschland

Amazon Locker im Test

Amazon entfernt sich zunehmend von seinen Paketdienstleistern und setzt vor allem in Ballungszentren auf Kurierdienste, die unter der Flagge von Amazon Logistics fahren. Hinzu kommt seit einigen Monaten auch, dass Amazon eigene Paketboxen, ähnlich den Packstationen von DHL, aufbaut. Im August hatte Amazon in München die erste Box aufgebaut. Sie stehen ausschließlich Kunden von Amazon zur Verfügung, um sich dort die Pakete als Alternative zum Nachbar oder dem Paketshop an der Ecke zustellen zu lassen.

In den vergangenen Wochen hat Amazon in Berlin sein Netz mit den als Amazon Locker bezeichneten Boxen massiv ausgebaut. Wir haben die Zustellung anhand einer Testbestellung getestet und erste Erfahrungen gesammelt.

