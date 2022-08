Gerücht: Amazon arbeitet an Produkt-Videos im TikTok-Stil

Nach sozialen Netz­werken zeigt auch Online­händler Amazon Inter­esse, Kurz­videos im Stil von TikTok anzu­bieten. Was zunächst nach einer unkon­ven­tio­nellen Symbiose klingt, könnte für die Produkt­wer­bung ein neues Zugpferd werden. Etwa, indem Käufer über ihre neuesten Errun­gen­schaften bei Amazon berichten.

Neben den Clips seien auch Fotos ange­dacht. Es soll einen dedi­zierten Feed für diese Inhalte in der Amazon-App geben. Ein Liken und Teilen der TikTok-artigen Videos und der Bilder soll eben­falls möglich sein. Die Sektion würde die gängigen Rezen­sionen ergänzen.

Ist Amazon jetzt eben­falls im TikTok-Fieber?

Angeblich liebäugelt Amazon mit einer TikTok-Alternative

Bild: Amazon Insta­gram, Face­book und YouTube haben bereits eine Alter­native zu den Kurz­videos von TikTok einge­führt. Jetzt will auch der Online­händler Amazon ein Stück vom Hype-Kuchen abhaben. Zumin­dest, wenn man einem Artikel vom Wall Street Journal (via PhoneArena) Glauben schenkt. Es soll sich ein Produkt-Feed in Arbeit befinden, in dem Nutzer Kurz­videos und Fotos ihrer Käufe teilen können. Die etablierten Rezen­sionen ersetzt dieses Feature nicht. Sie werden um zusätz­liche Impres­sionen erwei­tert. Amazon soll die TikTok-artige Funk­tion "Inspire" nennen.

Ein Widget in Diamant­form führt in der Amazon-App zum neuen Bereich. Derzeit wird die Sektion durch Stand­bilder domi­niert, welche sich liken und teilen lassen. Ein Link zur Produkt­seite des jewei­ligen Arti­kels ist eben­falls inte­griert. Die Anzahl der Videos inner­halb der Inspire-Platt­form vergrö­ßert sich allmäh­lich, mit der offen­sicht­lichen Absicht, den TikTok-Fans eine gewohnte Umge­bung zu bieten.

Wann kommt Amazon Inspire?

Ein Pres­sespre­cher des Online­händ­lers reagierte auf die jüngsten Infor­mationen. Amazon teste „konstant neue Features, um das Leben der Konsu­menten etwas zu verein­fachen“, so das State­ment. Die Exis­tenz der TikTok-Alter­native wurde weder bestä­tigt noch demen­tiert. Es bleibt abzu­warten, ob Amazon das Feature außer­halb der internen Erpro­bungs­phase bereit­stellt.

Wenn Ihnen der Begriff Amazon Inspire bekannt vorkommt, haben Sie vermut­lich von der gleich­namigen Lern­platt­form gelesen. Diese star­tete als Beta­phase vor einigen Jahren in den USA. Seitdem gab es keine Neuig­keiten über das Projekt. Da die Webseite offline ist, scheint das dama­lige Inspire nicht mehr zu exis­tieren.

Für Neukunden des Premi­uman­gebots Prime greift Amazons Preis­erhö­hung schon jetzt.