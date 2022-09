Amazon: Kindle Scribe, neue Echos und Pro-Fernbedienung

Der Echo Dot und der Echo Dot mit Uhr sind zwei Alexa-Kugeln aus dem Hause Amazon. Die Geräte erfahren jetzt eine Aktua­lisie­rung. Im Online-Shop von Amazon sind die neuen Modelle am Zusatz "5. Gen, 2022" erkennbar. Speziell für Kinder gibt es den Echo Dot Kids. Einen neuen Würfel gibt es auch, und zwar in Form der nächsten Gene­ration des Fire TV Cube.

Weiterhin hat der Online-Händler und Elek­tronik­her­steller den Kindle Scribe vorge­stellt. Dabei handelt es sich um einen Kindle-Reader, der mit einer Schreib­funk­tion ausge­stattet ist.

Nach­fol­gend lesen Sie weitere Details zu den Neuvor­stel­lungen, ab wann die Geräte verfügbar sind und was sie kosten.

Nächste Echo-Dot-Gene­ration: Das ist neu

Echo Dot mit Uhr, 5. Gen, 2022

Bild: Amazon Echo Dot und Echo Dot mit Uhr der fünften Gene­ration sehen grund­sätz­lich mit ihrem charak­teris­tischen Kugel-Design so aus wie die Vorgänger. Laut Hersteller soll die Hard­ware aber dazu in der Lage sein, doppelt so viel Bass zu bieten wie die Ahnen. Inte­griert wurde ein Tempe­ratur­sensor, der es über die Sprach­assis­tentin Alexa ermög­licht, per Routine die Raum­tem­peratur anzu­passen: Wenn beispiels­weise eine bestimmte Tempe­ratur im Raum erreicht wurde, soll sich ein smarter Venti­lator einschalten lassen (Kompa­tibles Gerät voraus­gesetzt).

Weiterhin gibt es einen Beschleu­nigungs­sensor. Damit können Nutzer auf die Ober­seite des Geräts tippen, um beispiels­weise die Musik­wie­der­gabe oder den Wecker zu steuern und Anrufe zu beenden. Das Echo-Dot-Modell mit Uhr verfügt laut Amazon über ein verbes­sertes LED. Neben der Uhrzeit können unter anderem auch Song­titel, Künst­ler­namen und das Wetter ange­zeigt werden.

Der Echo Dot ist in den Farben Tief­see­blau, Anthrazit und Weiß zum Preis von 59,99 Euro erhält­lich. Die Ausfüh­rung mit LED gibt es in den Farben Grau­blau und Weiß zum Preis von 69,99 Euro. Die Verfüg­bar­keit ist auf den 20. Oktober datiert, Vorbe­stel­lungen sind ab sofort möglich. Echo Dot Kids

Bild: Amazon Speziell für Kinder gibt es den Echo Dot Kinds (Drachen- oder Eulen-Design), der eben­falls ab dem 20. Oktober erhält­lich ist und 69,99 Euro kostet. Der Hersteller gibt in der Arti­kel­beschrei­bung an, dass es sich dabei um "kein Spiel­zeug" handelt. Inklu­sive ist eine sonst kosten­pflich­tige (ab 4,99 Euro pro Monat) einjäh­rige Amazon Kids+-Mitglied­schaft. Der Dienst richtet sich an Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Der Anbieter verweist dies­bezüg­lich auf Inhalte wie Mathe lernen helfen, Musik über Strea­ming-Dienste abspielen oder Gute­nacht­geschichten vorlesen lassen.

Neue Echo-Funk­tionen per Update

Echo-Geräte sollen in den kommenden Monaten zwei neue Funk­tionen erhalten. Eine davon ist die Steue­rung verbun­dener Smart-Home-Geräte zu vorge­gebenen Zeiten, beispiels­weise mit dem Sprach­befehl "Alexa, schalte das Licht in 10 Minuten aus." Die Zeiten können insge­samt bis zu 24 Stunden in der Zukunft liegen.

Fire TV Cube und Sprach­fern­bedie­nung Pro

Der Fire TV Cube der nächsten Gene­ration verfügt über eine Wi-Fi-6E-Schnitt­stelle und einen HDMI-Eingang, über den Nutzer beispiels­weise Kabel- und Satel­liten-Empfänger oder Blu-Ray-Player anschließen können. Daneben gibt es einen USB-Port, an den beispiels­weise eine Webcam zwecks Video­tele­fonie über den Fern­seher verbunden werden kann. Unter­stützte Formate sind 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR und Dolby Atmos. Fire TV Cube (2022)

Bild: Amazon Eine neue Sprach­fern­bedie­nung nennt sich "Alexa-Sprach­fern­bedie­nung Pro". Diese verfügt über einen Remote Finder, der die Tasten­her­berge wieder auffinden kann, wenn sie mal verlegt wurde. Die Fern­bedie­nung verfügt über einen einge­bauten Speaker, der einen Laut von sich gibt, wenn der entspre­chende Befehl veran­lasst wurde, beispiels­weise per Alexa-Sprach­ein­gabe ("Alexa, finde meine Fern­bedie­nung.").

Weitere Funk­tionen sind zwei program­mier­bare Tasten, beispiels­weise zur Licht­dim­mung oder die Wetter­abfrage über Alexa. Werden die Licht­ver­hält­nisse im Raum schlechter, soll sich eine Hinter­grund­beleuch­tung auto­matisch einschalten.

Der Fire TV Cube kann zum Preis von 159,99 Euro vorbe­stellt werden, die Verfüg­bar­keit ist auf den 27. Oktober datiert. Die Sprach­fern­bedie­nung Pro ist separat zum Preis von 39,99 Euro erhält­lich und soll ab dem 16. November erhält­lich sein. Nicht kompa­tibel sind die Modelle Fire TV (1. und 2. Gene­ration) und Fire TV Stick (1. Gene­ration).

Kindle Scribe: Reader mit Stift

Bei dem Kindle Scribe handelt es sich um einen E-Reader, der zusätz­lich über eine Schreib­funk­tion verfügt. Das Paper­white genannte Display misst 10,2 Zoll (300 ppi). Mit einem Einga­bestift können in den E-Books Notizen gemacht, darüber hinaus To-Do-Listen erstellt und Doku­mente bear­beitet werden, die vom Smart­phone oder Computer auf den Kindle Scribe impor­tiert wurden. Kindle Scribe

Bild: Amazon Die Kosten für den Kindle Scribe liegen bei 369,99 Euro. Für diesen Preis gibt es das Modell mit 16 GB Spei­cher und einem Stan­dard-Einga­bestift. Mit Premium-Einga­bestift (mit Radier­gummi-Funk­tion und Kurz­befehl­taste) kostet der Reader 399,99 Euro. Dieser Preis gilt dann eben­falls für das 16-GB-Modell. Die Ausfüh­rungen mit 32 GB und 64 GB kosten 419,99 Euro bezie­hungs­weise 449,99 Euro - beide jeweils mit besagtem Premium-Einga­bestift. Vorbe­stel­lungen sind möglich, die Auslie­ferung soll im viertel Quartal erfolgen.

