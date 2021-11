Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition im Test

Amazon hat den Kindle Paper­white in der Signa­ture-Edition aufge­legt. Ein Test­exem­plar ist bereits in unserer Redak­tion ange­kommen. Wir haben uns ange­schaut, ob sich der Kauf wirk­lich lohnt.

Das volle Bücher­regal gehörte schon immer zur Wohnungs­aus­stat­tung, doch wirk­lich nötig ist das schon längst nicht mehr. Prak­tische E-Book-Reader spei­chern jedes erdenk­liche lite­rari­sche Werk im prak­tischen Format. Auf dem Markt gibt es mitt­ler­weile verschie­denste Modelle in unter­schied­lichen Ausstat­tungs­vari­anten.

Der beliebte Amazon Kindle Paper­white zählt zu den Markt­füh­rern. Wir hatten bereits Gele­gen­heit, den Reader in der aktu­ellen Signa­ture-Edition vor Verkaufs­start am 10. November zu testen.

Neue Funk­tionen

Amazon Kindle Paperwhite

Bild: Amazon Erhält­lich ist der Paper­white Signa­ture Edition für knapp 190 Euro. Damit ist das Modell nicht unbe­dingt ein Schnäpp­chen, immerhin bietet Amazon zu gerin­geren Preisen bereits seine Kindle Fire HD-Tablets an, welche eben­falls E-Books unter­stützen, aber darüber hinaus noch viele weitere Funk­tionen an Bord haben. Dennoch ist der Paper­white voll­ständig als Reader konzi­piert und das macht sich insbe­son­dere bei der Haptik bemerkbar. Das Gerät ist vergleichs­weise kompakt, leicht und eignet sich hier­durch somit auch für das Lesen längerer Texte.

Zu den wesent­lichen Upgrades zählt der größere Spei­cher­platz (32 GB). Außerdem verfügt die Kindle Paper­white Signa­ture Edition über Licht­sen­soren mit auto­mati­scher Anpas­sung. Als beson­ders ange­nehm empfanden wir darüber hinaus die Option einer Farb­tem­pera­tur­anpas­sung, was beson­ders bei Dunkel­heit für die Augen weniger anstren­gend ist.

Die aber wohl wich­tigste Neuheit ist, dass der Kindle nun draht­loses Laden per Qi-Stan­dard unter­stützt. Alter­nativ gibt es die Option, den Reader per USB-C-Anschluss mit Strom zu versorgen.

Defi­zite bei der Navi­gation

Negativ ist uns aufge­fallen, dass der Reader am unteren Gehäuse weder über physi­sche noch virtu­elle Tasten verfügt. Dies wäre zum Beispiel sinn­voll, um in die eigene Biblio­thek zurück­zukehren. Auch erschien uns die Navi­gation auf dem Touch­screen teil­weise ruckelig. Das sind Malus­punkte, die wir in dieser Preis­klasse bei einem E-Book-Reader eigent­lich nicht erwarten würden, man muss in diesem Zusam­men­hang immer auch den Preis für ein Android-Tablet im Hinter­kopf behalten.

Der Down­load von bei Amazon erwor­benen E-Books dauerte auf den ersten Blick trotz mehr als ausrei­chender Inter­net­geschwin­dig­keit auch länger als erwartet, mögli­cher­weise lässt sich hier durch ein Soft­ware­update nach­helfen. Positiv bewerten wir aber auf jeden Fall das 300 ppi-Display, welches im Test eben­falls nicht spie­gelte.

Beim Kauf ist außerdem ein drei­mona­tiges Abo von Kindle Unli­mited inklu­sive. Zudem können Blue­tooth-Laut­spre­cher oder Kopf­hörer für Hörbü­cher mit dem Reader gekop­pelt werden.

Lohnt sich der Kauf?

Das Gehäuse ist nach IPx8 wasserfest

Bild: Amazon Mit der Paper­white Signa­ture Edition liefert Amazon ein inter­essantes Upgrade, insbe­son­dere die kabel­lose Lade­funk­tion und Farb­tem­pera­tur­anpas­sung sind in diesem Zusam­men­hang ein großes Plus. Der Preis ist aller­dings aus unserer Sicht ein Knack­punkt. Ob man wirk­lich knapp 190 Euro für einen E-Book-Reader mit rund 7-Zoll-Display­größe ausgeben will, sollte man genau abwägen. Wer nur hin und wieder mal ein E-Book lesen will, kann das auch auf einem Fire-HD-Tablet mit eben­falls 7 Zoll großem Display tun, bekommt das Gerät aber zu einem wesent­lich güns­tigeren Preis.

Akti­ons­weise sind diese Geräte teil­weise für deut­lich unter 50 Euro im Handel verfügbar, zum Beispiel auf Amazon im Rahmen des bald anste­henden Black Friday, Cyber Monday oder Prime Day. Alter­nativ lohnt sich unter Umständen auch ein Blick auf den Tolino Vision 6 eReader von Thalia. Dieser ist bei vergleich­barer Ausstat­tung und Auflö­sung gering­fügig güns­tiger und aktuell abseits von Akti­ons­ange­boten für 169 Euro im Handel zu bekommen.

