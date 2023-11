Amazon-Aktion: Google-Play-Guthaben mit Rabatt sichern

Wer ein Android-Smart­phone nutzt und Apps herun­ter­laden will, besucht in der Regel den Google Play Store. In der Biblio­thek finden sich neben wich­tigen Anwen­dungen, beispiels­weise aus dem Social-Media-Bereich, auch Spiele. Kosten­pflich­tige Anwen­dungen können nicht nur mit einer Kredit­karte, sondern auch mit Gutschein­codes bezahlt werden. Das Guthaben kann auch zum Kauf vom Filmen und Serien verwendet werden, nicht aber für eBooks. Google-Play-Guthaben kann auch in Form einer physi­schen Karte unter anderem in Tank­stellen und Super­märkten gekauft werden.

Amazon hat derzeit eine Google-Play-Gutschein-Aktion laufen. Die Codes sind digital, werden also nach dem Kauf per E-Mail versendet. Vier Größen mit Rabatt stehen zur Auswahl.

Amazon-Aktion: Das kosten die Google-Codes

Google Play: Gutschein-Code-Aktion bei Amazon

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Amazon Die Gutschein-Codes bei Amazon werden in vier Größen ange­boten. Dafür müssen Kunden im Rahmen der Aktion nicht den vollen Preis des eigent­lichen Gutschein­werts zahlen. Das bedeutet im Detail: Für den Google-Play-Gutschein mit einem Wert von 15 Euro müssen Kunden nur 12,75 Euro zahlen. Je höher der Wert des Gutscheins ist, desto höher ist der Rabatt.

Für einen Gutschein­wert von 25 Euro zahlen Kunden akti­ons­weise nur 21,25 Euro, bei 50 Euro Gutschein­wert sind es 42,50 Euro und bei 100 Euro sind 85 Euro zu zahlen. Letz­teres entspricht einem ordent­lichen Rabatt in Höhe von 15 Euro. Wer also regel­mäßig Google-Play-Store-Guthaben verwendet, für den dürften sich die rabat­tierten Preise von Amazon lohnen. Weitere Gutscheincodes von Google Play

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Amazon

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Wenn Sie einen Google-Play-Gutschein­code bei Amazon kaufen wollen, sollten Sie darauf achten, dass es sich auch um die rich­tige Länder­aus­wahl handelt. Im Amazon Online­shop kann auch Play-Store-Guthaben für Kunden mit Sitz in Öster­reich gekauft werden. Das Einlösen des Gutscheins funk­tio­niert dann nur mit einem öster­rei­chi­schen Google-Konto.

