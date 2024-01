Amazon-Aktion für Google Pixel: Preisvergleich lohnt sich

Smart­phone-Preise kann man nicht oft genug verglei­chen, unter­liegen sie teil­weise starken Schwan­kungen. Große Händler wie MediaMarkt/Saturn und Amazon haben in der Regel laufend Angebot-Aktionen geschaltet. Heute haben wir uns wieder beim Online-Riesen umge­schaut und sind auf Ange­bote zu Google-Pixel-Smart­phones gestoßen. Nach­fol­gend haben wir ausge­wählte Ange­bote im Preis vergli­chen und sagen Ihnen, ob sie sich lohnen.

Pixel 7a

Aktuelle Google-Pixel-Angebote bei Amazon

Fotos: Google, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de

Das Google Pixel 7a kam im vergan­genen Jahr auf den Markt und zählt noch zur Pixel-7-Serie aus 2022. Es versteht sich als Mittel­klasse-Modell, das mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Char­coal" von Amazon derzeit zu einem Preis in Höhe von 399 Euro verkauft wird. Inklu­sive ist ein 30W-Lade­gerät, das im Google Store separat zu einem Preis von ab 29 Euro erhält­lich ist.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei um ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern (z.B. bei Gomibo zum Preis von 410 Euro inklu­sive Versand­kosten) kostet das Pixel 7a in der genannten Konfi­gura­tion mehr. In der Regel ist zudem kein Lade­gerät enthalten.

Pixel 8

Das Google Pixel 8 in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet bei Amazon derzeit 719 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich aktuell aber nicht um den besten Preis. Andere Händler wie büro­shop24 (673,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Elec­tronis (678,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) sind güns­tiger.

Wer mehr Spei­cher benö­tigt, kann bei Amazon die 256-GB-Vari­ante zum Preis von 789 Euro inklu­sive Versand­kosten erstehen. Auch das geht güns­tiger, wie die Preise anderer Händler zeigen, beispiels­weise Alter­nate (755,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Elec­tronis (777,55 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Pixel 8 Pro

Das Google Pixel 8 Pro gibt es bei Amazon derzeit zu einem Preis in Höhe von 959 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wie die Ange­bote anderer Händler zeigen, geht das güns­tiger, beispiels­weise für 899,99 Euro bei clever­tronic oder 928,98 Euro bei Elec­tronis - jeweils inklu­sive Versand­kosten. Wenn Sie sich für Details zum Google Pixel 8 Pro inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

Unter der Google-Aktion bei Amazon sind auch Ange­bote zur Pixel Watch 2 und zu den Pixel Buds Pro vertreten. Wir empfehlen auch hier den Markt­preis­check. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie nach­fol­gend.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

