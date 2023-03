Amazon: Google Pixel 6a zum Knallerpreis?

Amazon bietet derzeit das Google Pixel 6a güns­tiger an. Wir checken das Angebot.

Das Google Pixel 6a ist ein Mittel­klasse-Smart­phone mit abge­speckten Specs im Vergleich zu den großen Brüdern Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Das schlägt sich auch in der Preis­gestal­tung nieder, weshalb das Pixel 6a bereits zur UVP vergleichs­weise günstig ist.

Android-Smart­phones sind jedoch nicht mit Preis­sta­bilität gesegnet, weshalb bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start die Markt­preise unter der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers liegen können. Aus diesem Grund ist die UVP auch nur bedingt aussa­gekräftig. Je mehr der Preis eines Smart­phones fällt, desto attrak­tiver kann es werden, weil sich so auch das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis ändert. Google Pixel 6a

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Es kann sich daher lohnen, nach Ange­boten Ausschau zu halten. Derzeit bietet der Händler Amazon das Pixel 6a güns­tiger an. Ob sich das lohnt, lesen Sie im nach­fol­genden Preis­ver­gleich. Die aktu­ellen Markt­preise (Stand: 27. März, 9.15 Uhr) haben wir mit Hilfe von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de ermit­telt. Weitere Preis­such­maschinen und Infor­mationen zum Preis­ver­gleich finden Sie in unserer Über­sicht. Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzt gültig sein können. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sein können, haben wir beim Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

Google Pixel 6a: Lohnt sich das Amazon-Angebot?

Google Pixel 6a Datenblatt

Mittelklasse-Vergleich

Neuvorstellung

Renderbilder

Zunächst zum Angebot: Im Amazon Online-Shop gibt es das Google Pixel 6a mit 128 GB Spei­cher zum Preis von 333 Euro. Verfüg­bare Farben sind "Chalk", "Char­coal" und "Sage". Ohne Aufpreis dazu gibt es einen Chro­mecast-TV-Dongle, HD (UVP: 39,99 Euro) in Weiß. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot, das es so auch im Google Store direkt gibt.

Wer mit dem TV-Dongle nichts anfangen kann, kann das Pixel 6a auch ohne diesen zum Preis von 329 Euro kaufen. Mit diesem Preis steht Amazon nicht alleine da. Die Händler MediaMarkt und Saturn bieten das Pixel 6a ohne Chro­mecast-Zugabe eben­falls zu diesem Preis inklu­sive Versand­kosten an. Etwas teurer ist das Pixel 6a beim Händler Galaxus (332,22 Euro inklu­sive Versand­kosten). Andere Händler wie Alter­nate (345,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Otto (349 Euro inklu­sive Versand­kosten) verlangen für das Google-Smart­phone mehr.

Pixel 6a: Das spricht dafür, das spricht dagegen

Der aktuell gute Markt­preis für das Pixel 6a spricht zunächst für den Kauf des Smart­phone-Modells. Weiterhin profi­tieren Googles Modelle von einem vergleichs­weise langen Support mit Soft­ware-Updates. So soll das Pixel 6a Android-Versions-Updates bis Juli 2025 und Sicher­heits­updates bis Juli 2027 erhalten.

Gegen das Pixel 6a spricht das Pixel 7a, das am 10. Mai im Rahmen der Google I/O vorge­stellt werden könnte. Das wird zwar zum Start teurer sein als das Pixel 6a zum Stand jetzt. Aber auch das Pixel 7a wird nach dem Markt­start sicher­lich im Preis fallen. Wenn Sie sich für ein Mittel­klasse-Pixel inter­essieren, Sie aktuell aber nicht zwin­gend ein neues Smart­phone benö­tigen, empfehlen wir Ihnen, noch bis zur offi­ziellen Vorstel­lung des Pixel 7a zu warten und dann zu entscheiden, ob sich der Aufpreis für das neue Modell lohnt.

In einer weiteren Meldung lesen Sie Infor­mationen zu einem Handy von TCL mit 1 mm schmalen Display­rän­dern.