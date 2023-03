Amazon schließt in den USA einige Super­märkte ohne echte Kassen. Das Konzept Amazon Go soll aber erhalten bleiben.

Erst Mitte Februar hatte Amazon-Chef Andy Jassy in einem Inter­view erklärt, sein Unter­nehmen wolle im statio­nären Handel "groß werden". Jetzt berichtet das Online­magazin Geekwire, der Konzern habe bestä­tigt, acht seiner bereits exis­tie­renden Läden in den USA dauer­haft zu schließen. Beson­der­heit bei diesen unter der Marke Amazon Go vermark­teten Laden­geschäften ist, dass sie ohne Kassen auskommen. Statt­dessen scannen Kameras und Sensoren die Einkäufe der Kunden, sodass eine korrekte Abrech­nung erfolgen kann.

Amazon teilte den Angaben zufolge dazu mit, wie jeder andere Einzel­händler regel­mäßig sein Port­folio an Geschäften zu bewerten und dabei "Opti­mie­rungs­ent­schei­dungen" zu treffen. Zwei Läden in Seattle seien bereits vor einiger Zeit geschlossen worden. Diese waren den Angaben zufolge in einem Stadt­teil behei­matet gewesen, der durch Krimi­nalität und Drogen­konsum unter freiem Himmel auffällig war. Zwei Läden in New York und vier Läden in San Fran­cisco werde Amazon zum 1. April schließen.

Amazon räumte ein, dass die Märkte weniger gut besucht sind als erwartet. Bei Amazon Go werden haupt­säch­lich Produkte verkauft, die sich beispiels­weise gut in der Mittags­pause konsu­mieren lassen. In Folge der Corona-Pandemie würden aber immer noch viele poten­zielle Kunden von zuhause aus arbeiten. Damit entfalle auch der kurze "Ausflug" aus dem Büro zu Amazon Go.

Amazon Go soll weiter­laufen

Foto: picture alliance / dpa Die Laden­schlie­ßungen bedeuten nicht, dass das Amazon-Go-Konzept gene­rell aufge­geben wird. "Wir bleiben dem Amazon-Go-Format verpflichtet, betreiben mehr als 20 Stores in den USA und werden weiterhin lernen, welche Stand­orte und Funk­tionen bei den Kunden am besten ankommen, während wir unsere Amazon Go Stores weiter­ent­wickeln", so ein Spre­cher. Erst kürz­lich sei ein neuer Markt südlich von Seattle in Puyallup, Washington, eröffnet worden.

In Deutsch­land gibt es Amazon Go bislang nicht, während der Konzern in den Verei­nigten Staaten auch andere Laden­geschäfte betreibt. Dazu gehören Buch­läden genauso wie klas­sische Super­märkte, die die Bezeich­nung Amazon Fresh tragen. Auch die Lebens­mit­tel­geschäfte von Whole Foods gehören zu Amazon. Die Technik für die kassen­losen Läden wird zudem auch an andere Unter­nehmen wie Star­bucks lizen­ziert.

Geschäfte ohne klas­sische Kassen gibt es auch hier­zulande. Auto­matisch wie bei Amazon Go funk­tio­niert die Erfas­sung der Einkäufe aber beispiels­weise bei Tegut Teo nicht, wie sich in unserem Test gezeigt hat.