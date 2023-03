Frühlingsangebote von Amazon: Smartphones im Preischeck

Bis morgen hat Amazon span­nende Früh­lings­ange­bote im Gepäck. Bei diesen sollen Konsu­menten kräftig sparen können. Ob dies zutrifft, haben wir anhand von zehn Smart­phone-Deals in einem Preis­ver­gleich erör­tert. Tatsäch­lich lässt sich bei der Aktion so manches Schnäpp­chen machen. So gibt es etwa das Samsung Galaxy A53 5G für unter 315 Euro. Ein Google Pixel 6a mit Chro­mecast TV für zusammen 333 Euro liest sich eben­falls fair.

Als erschwing­liches High-End-Smart­phone bietet sich das Galaxy S21 FE 5G für weniger als 460 Euro an. Amazon spen­diert sogar 36 Monate Herstel­ler­garantie.

Amazons Früh­lings­gefühle lässt Kunden sparen

Smartphones der Amazon Frühlingsangebote

Bild: Hersteller, Amazon

Wenn Sie, laut Shop-Angaben, bis zu 40 Prozent sparen wollen, ist ein Besuch der Früh­lings­ange­bote empfeh­lens­wert. Unter diesem Slogan läuft die aktu­elle Amazon-Rabatt­aktion. Aller­dings gibt es die Ersparnis nur bis morgen, dem 29. März 2023. Sie müssen sich also schnell entscheiden. Wir stellen Ihnen in den folgenden Zeilen zehn Smart­phone-Deals der Kampagne vor. Davon abge­sehen gibt es aber auch Akti­ons­pro­dukte aus anderen Kate­gorien wie Smart Home, Smart-TV, Haus­halts­geräte, Video­spiele, Mode, Schmuck, Möbel und Garten. Die von uns ange­gebenen Preise verstehen sich inklu­sive Versand­kosten.

Beginnen wir mit dem Moto G22 zum Preis von 129,90 Euro. Tatsäch­lich ist Amazon der güns­tigste Anbieter. Anschlie­ßend folgt Galaxus mit 132,99 Euro. Weiter geht es mit dem 212 Euro kostenden Moto G72. Gomibo veran­schlagt 204 Euro. Jedoch gibt es beim Früh­lings­angebot noch ein Schutz­cover und einen KFZ-Adapter ohne Aufpreis dazu. Für Xiaomis Redmi Note 11 Pro 5G möchte Amazon 279,99 Euro haben. Güns­tiger ist es bei buyzoxs (269,85 Euro). Entgegen Amazon legt besagter Händler aber keine Kopf­hörer ins Paket. Beson­deres attraktiv mutet das bei Amazon 314,99 Euro kostende Galaxy A53 5G an. Klar­mobil will 323,95 Euro und hat keine 36 Monate Garantie. Weitere Smartphones der Amazon Frühlingsangebote

Bild: Hersteller, Amazon

Weitere Smart­phone-Ange­bote bei Amazon

Abseits ebay ist das Pixel 6a im Rahmen des Früh­lings­ange­bots knapp am güns­tigsten (327,15 Euro). Bei Media-Saturn werden 329 Euro fällig. Es lohnt sich aber, bei Amazon vier Euro mehr in die Hand zu nehmen. Für diesen geringen Aufpreis gibt es nämlich den Chro­mecast mit Google TV kostenlos dazu. Dieser kostet ansonsten circa 50 Euro. Ein weiterer toller Amazon-Deal ist das 459,97 Euro kostende Galaxy S21 FE 5G. Nicht nur ist der große Online­shop güns­tiger als Verfolger carbon­phone (469 Euro), sondern gewährt 36 Monate Herstel­ler­garantie. Xiaomi-Fans sollten einen Blick beim Poco F4 GT 5G in der 256-GB-Edition werfen.

Dieses Mobil­telefon veräu­ßert Amazon aktuell für 549,99 Euro samt Gratis-Kopf­hörern. Als nächst güns­tigstes Angebot zeigt sich Gomibo.de mit 570 Euro. Die größte Ersparnis bietet Amazon jedoch beim Pixel 7 (128 GB). Mit 564,99 Euro verlangt Galaxus zwar denselben Preis, Amazon schenkt aber noch die Pixel Buds Pro im Wert von knapp 170 Euro kostenlos dazu. Zu guter Letzt sei das Moto­rola Edge 30 Ultra genannt. Dieses Früh­lings­angebot in Höhe von 699,99 Euro geht in Ordnung. Kauf­land ist zwar mit 690,90 Euro güns­tiger, hat aber kaum noch Exem­plare auf Lager. Danach folgt Galaxus mit 699 Euro.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können.

