Geliefert werden auch Hamburger Marken

Amazon-Prime-Mitglieder in Hamburg können ab heute ihren Lebens­mittel­einkauf per Amazon Fresh erledigen und aus über 300 000 Artikeln wählen – zumindest in zentralen Stadtteilen. Amazon Fresh bietet frische Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs und eine Auswahl an Non-Food Produkten, etwa Küchen- und Sportartikel oder Spiel- und Schreibwaren. Ebenfalls im Sortiment sind viele Hamburger Marken, wie J.J. Darboven Kaffee, Fritz-Limonaden und Astra-Bier.

Bestellt werden kann abends bis 22 Uhr - die Lieferung kommt am nächsten Tag ab 5 Uhr in einem gewählten 2-Stunden-Fenster. Amazon Fresh kostet 9,99 Euro monatlich, enthalten sind eine unbegrenzte Anzahl Lieferungen bei einem Mindestbestellwert von je 40 Euro.