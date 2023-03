Amazon stellt eigene Smart-TV zum Kampfpreis vor

Amazon sagt den Fern­seh­her­stel­lern den Kampf und bringt zum Kampf­preis voll­aus­gestat­tete SmartTVs unter eigener Marke. Alexa, Dolby und einige Gimmicks sind an Bord.

Daniel Rausch, Vice Presi­dent Enter­tain­ment Devices and Services bei Amazon, verkün­dete heute in London vor inter­natio­nalen Fach­jour­nalisten: Amazon steigt ins Fern­seh­gerä­tege­schäft ein.

Fern­seher als heimi­sches Lager­feuer

Nun könnte man meinen: "Ja und?", aber die Fern­seh­geräte tragen das Label "FireTV" und kommen direkt von Amazon. In diese Fern­seher ist einiges einge­baut, was übliche Fern­seher viel­leicht (noch) nicht haben: Neben TV-Empfang über Antenne oder Kabel ist natür­lich Internet-Strea­ming an Bord. Bei der Gele­gen­heit wurde auch gleich die Sprach­assis­tentin "Alexa" einquar­tiert. Der Sound wird von Herrn Dolby verfei­nert.

Fern­seher als Komman­dozen­trale und Schnitt­stelle

Daniel Rausch präsentierte die neuen FireTV-Geräte

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Mit Hilfe von Alexa kann man unter anderem den Fern­seher steuern, Termine verwalten und Licht im Raum ein- und ausschalten. Ist das TV- oder Strea­ming-Programm gerade unin­ter­essant, dient der Fern­seher als Kunst­werk. Aus einer Biblio­thek von berühmten Künst­lern und Meis­tern kann ein Hinter­grund oder Stand­bild ausge­wählt werden oder der Nutzer lässt sich von künst­licher Intel­ligenz etwas "Neues" malen, etwa "Polar­lichter über Big Ben". Darüber hinaus kann man sich auch die Fami­lien­bilder vom letzten Urlaub anschauen. Die Amazon FireTV gibts von verschie­denen Leis­tungs­klassen und Bild­schirm­größen von 30 Zoll (76,2 cm) hoch bis zu 65 Zoll (165,10 cm) Diago­nale. Früher brauchte man viele Zusatzgeräte um neue Programme anschauen zu können.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Preise sind äußerst inter­essant und beginnen bereits bei 279 Euro. Vorbe­stel­lungen nimmt Amazon ab sofort entgegen, gelie­fert werden soll in den nächsten drei Monaten.

teltarif.de de hat sich vor Ort umge­sehen und die Geräte einem ersten Hand-son unter­zogen. Weitere Details folgen.