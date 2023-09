Amazon Echo Show 8: Alexa wird persönlicher & intelligenter

Der neue Echo Show 8

Bild: Amazon Bei seinem heutigen Event hat Amazon in so gut wie jeder seiner Produkt­fami­lien neue Geräte vorge­stellt. Was auf den ersten Blick wie eine Modell­pflege des Amazon-Hard­ware-Sorti­ments wirkt, basiert aller­dings auf zahl­rei­chen Inno­vationen bei der Sprach­assis­tentin Alexa. Es war auch nicht schwer zu erraten: Da 2023 das Jahr der künst­lichen Intel­ligenz und Chat­bots ist, musste auch Alexa intel­ligenter werden.

Amazon betonte in der Präsen­tation, in den vergan­genen Jahren hätten größere Inves­titionen gene­rell eher bei Smart­phone-Technik statt­gefunden. Nun sei es aller­dings an der Zeit, das Wohn­umfeld zu verbes­sern durch einfa­cher bedien­barer Alexa- und Echo-Geräte. Auch wenn die Geräte dabei zum Teil ihren Vorgän­ger­modellen ähneln: Die wirk­liche Neue­rung wird die nächste Alexa-Gene­ration sein, die sukzes­sive auch auf ältere Hard­ware kommen soll. Der neue Echo Show 8

Bild: Amazon

Echo Show 8 mit Nähe­rungs-Funk­tion

Bei nicht allen der heute gezeigten Geräte ist es klar, ob sie jemals nach Deutsch­land kommen werden. Ziem­lich sicher sein kann man sich beim neuen Smart Speaker Echo Show 8 mit Display, der zu einem echten Smart Home Hub mit Matter-Support mutieren soll.

Die Brille Echo Frames gibt es bislang nicht in Deutschland

Bild: Amazon Bevor Amazon in die KI-Neue­rungen bei Alexa eintauchte, gabs zuerst einmal eine "opti­sche" Neue­rung, und zwar beim Zusam­men­spiel von einge­bauter Front­kamera und Home­screen des Echo Show 8: Die Bild­schirm­ansicht passt sich an die Entfer­nung der Person an. Befindet sich der Besitzer weiter weg vom Gerät, zeigt das Display eher weniger allge­meine Infos mit großen Symbolen an. Nähert sich der Eigen­tümer dem Gerät, ändert sich die Anzeige auto­matisch und es werden detail­lier­tere Infos zum Heim­netz­werk präsen­tiert. Beim Weggehen passiert das genau umge­kehrt.

Eye Gaze bildet eine neue Steue­rungs­mög­lich­keit der Amazon-Geräte per Auge - das kommt aber zuerst auf ein Kindle-Fire-Tablet. Emer­gency Assist ist eine neue Notruf­funk­tion für die Echo-Geräte, die zunächst auch nur in den USA kommt und dort 5,99 Dollar pro Monat extra kostet. Der Echo Show 8 wird in den USA rund 150 US-Dollar kosten.

Alexa intel­ligenter und persön­licher

Alexa soll Smart-Home-Funk­tionen um bis zu 40 Prozent schneller ausführen als bisher. Dabei soll mit der Assis­tentin durch neue KI-Funk­tionen mehr natür­liche Kommu­nika­tion möglich werden: Der Sprach­fluss wird natür­licher, ohne dass man sie ständig vor jedem Befehl mit "Alexa" anreden muss. Gespräche werden dadurch weniger holprig ablaufen und Alexa soll auch besser auf Rück­fragen zum vorhe­rigen Thema reagieren. Das kommt aber zunächst alles nur in den USA.

Der neue FireTV Stick 4K Max

Bild: Amazon Die Stimme von Alexa hat nun mehr Ausdruck (natür­lichere Sprach­melodie) bekommen und klingt nicht mehr so stark wie eine Compu­ter­stimme. Bisher war sie eher ein neutraler Liefe­rant von Infor­mationen, doch das soll sich ändern. Amazon spen­dierte Alexa mehr Persön­lich­keit: Alexa hat jetzt auch eine Meinung und will ein persön­licher Teil der Familie sein. Auch Alexa hat jetzt beispiels­weise ein Lieb­lings-Foot­ball-Team und kann darüber erzählen - oder mit dem Besitzer über das erfolg­rei­chere Team streiten.

Ganz geklappt hat das bei der heutigen Live-Vorfüh­rung aller­dings noch nicht: Alexa war zum Teil noch verwirrt bei sehr persön­lichen Fragen wie: "Was gibts Neues zu meinem Lieb­lings-Foot­ball-Team?" Analog zu ChatGPT, Bard & Co. kann Alexa jetzt auch Texte schreiben lassen, die sie dann an das Smart­phone sendet. Vorge­führt wurde das mit Einla­dung an Freunde zum gemein­samen Foot­ball schauen. Neue Tools für Entwickler sollen eine einfa­chere Entwick­lung von Skills erlauben, beispiels­weise auch für eine bessere Inte­gra­tion von Alexa ins Auto - hierzu wird es eine Zusam­men­arbeit mit BMW geben. Map View: Karte der eigenen Wohnung mit allen Geräten

Bild: Amazon

Das weitere Produkt­feu­erwerk

Zu den weiteren Geräte-Neuheiten hat Amazon nicht sehr viele Details genannt - oft ist es ledig­lich eine Modell­pflege mit besseren SoCs im Inneren. Echo Pop Kids heißen die neuen Smart Speaker fürs Kinder­zimmer. Die Fire-HD-Kids-Tablets haben ebenso ein Update erhalten wie die Compu­ter­brille Echo Frames, die in Deutsch­land noch gar nicht erschienen ist.

Erst­mals wird es eine FireTV-Soundbar fürs Wohn­zimmer geben, die knapp 120 US-Dollar kostet. Der FireTV Stick 4K hat ebenso eine Aktua­lisie­rung erfahren wie das Max-Modell des HDMI-Sticks. Soft­ware-Neue­rung hier: Bild­bear­bei­tung und Effekte für Fotos werden auf dem FireTV möglich sein.

Echo Hub als Smart-Home-Zentrale an der Wand

Bild: Amazon Neben einem neuen eero-Max-Router fürs Heim­netz­werk gabs auch Neue­rungen bei den Über­wachungs­kameras und den ring-Türklin­geln. Doch auch hier punktet eine Soft­ware-Neue­rung: Statt endloser Listen mit Smart-Home-Geräten gibt es mit "Map View" zukünftig eine Karten­anzeige der Wohnung mit der Posi­tion der entspre­chenden Geräte und Sensoren. Echo Hub bildet schließ­lich eine Smart-Home-Zentrale in Form eines Displays, das an der Wand hängt und rund 180 US-Dollar kosten wird.

Amazon Alexa ist der Sprach­dienst, der in der Echo-Reihe und weiteren Alexa-Geräten von Amazon steckt. Auf Zuruf werden verschie­dene Funk­tionen wie Musik, Nach­richten oder der Wetter­bericht akti­viert. Wir stellen den Sprach­dienst kurz vor.