Amazon Fire TV Stick 4K Max: Streaming mit Wi-Fi 6

Amazon erwei­tert sein Port­folio an Strea­ming-Hard­ware. Der Fire TV Stick 4K Max hat unter anderem Wi-Fi-6-Unter­stüt­zung an Bord.

Amazon kündigt einen neuen Strea­ming-Stick an. Dabei soll es sich um "den bisher besten Strea­ming-Stick des Unter­neh­mens" handeln. Im Vergleich mit dem Fire TV Stick 4K soll die neue Strea­ming-Hard­ware um 40 Prozent schneller sein.

Vorbe­stellbar ist der Fire TV Stick 4K Max ab sofort, ausge­lie­fert wird er im Oktober.

Fire TV Stick 4K Max: Details

Der Fire TV Stick 4K Max soll 40 Prozent leistungsstärker sein als der Fire TV Stick 4K

Bild: Amazon Der Leis­tungs­sprung soll vor allem dem neuen Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz und 2 GB Arbeits­spei­cher zu verdanken sein. Apps sollen schneller starten und auch die Navi­gation durch die Menüs flüs­siger sein. Neu ist die Wi-Fi-6-Unter­stüt­zung auf Basis des MediaTek-Chip­satzes MT7921LS Wi-Fi 6. Unterm Strich soll damit ruck­elfreies 4K-Strea­ming möglich sein, auch wenn mehrere Wi-Fi-6-Geräte aktiv sind. Neben dem neuen WLAN-Stan­dard werden auch Dolby Vision und Dolby Atmos sowie die Formate HDR und HDR10+ unter­stützt.

Beliebte Apps wie die der Strea­ming-Dienste Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Sky Ticket und auch Amazon Music, Spotify und Apple Music können mit dem Amazon Fire TV Stick 4K Max gesteuert werden. Der Fire TV Stick 4K Max hat eine Alexa-Sprachfernbedienung im Gepäck

Bild: Amazon Der Fire TV Stick 4K Max wird mit einer Alexa-Sprach­fern­bedie­nung gelie­fert. Damit können Nutzer nicht nur per Hand durch die Menüs navi­gieren und Inhalte auswählen, sondern auch per Sprach­befehl an die Assis­tentin Alexa Eingaben machen und smarte Geräte im Heim­netz­werk steuern. Für die Strea­ming-Dienste Prime Video und Prime Music von Amazon sowie für die Nutzung von Netflix und Disney+ gibt es auf der Fern­bedie­nung auch eigene physi­sche Tasten. Auch kompa­tible Fern­seher und Sound­bars sollen sich mit der Fern­bedie­nung steuern lassen.

Darüber hinaus ist der Fire TV Stick 4K Max laut Hersteller in der Lage, im Ruhe­zustand in den Ener­gie­spar­modus zu wech­seln, was Ener­gie­ein­spa­rungen ermög­lichen soll.

Preis und Verfüg­bar­keit

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max kann ab heute vorbe­stellt werden. Preis­lich liegt die Strea­ming-Hard­ware bei 64,99 Euro. Die Auslie­ferung ist laut Amazon ab dem 7. Oktober ange­setzt.

