Amazon Fire TV Stick 4K: Jetzt billiger bei Saturn/MediaMarkt

Die Elek­tro­händler Saturn und MediaMarkt bieten derzeit Amazon-Hard­ware güns­tiger an. Wir machen den Prei­s­check gemacht, ob sich Fire TV Stick (4K) und Fire TV Cube lohnen.

Preischeck: Amazon Fire TV Stick (4K) und Fire TV Cube bei MediaMarkt/Saturn

Fotos: Amazon, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Die Strea­ming-Sticks von Amazon erfreuen sich großer Beliebt­heit. Das liegt daran, dass sie leis­tungs­starke Hard­ware bieten, gleich­zeitig aber zu den güns­ti­geren Strea­ming-Lösungen gehören.

Eben­falls inter­es­sant: Nicht selten sind Fire TV Stick und Co. im Preis redu­ziert zu bekommen. Die Elek­tro­händler Saturn und MediaMarkt bieten aktuell den Amazon Fire TV Stick, den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Cube güns­tiger an.

Wir haben uns ange­schaut, ob sich die Ange­bote lohnen oder ob bei anderen Händ­lern die Ersparnis noch größer sein kann.

Amazon Fire TV Stick (4K) im Prei­s­check

Fotos: Amazon, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Der Amazon Fire TV Stick, der eine maxi­male Auflö­sung in Full-HD unter­stützt, kostet nach UVP des Herstel­lers 39,99 Euro. Sowohl Saturn als auch MediaMarkt bieten den Stick zum redu­zierten Preis von 19,99 Euro an - ein verlo­ckendes Angebot, das sich aber nicht alleine auf das Händler-Duo beschränkt. Beim Händler Cyber­port ist der Stick neun Cent güns­tiger zu haben, aller­dings sind dort die Versand­kosten höher (4,99 Euro) als bei Saturn und MediaMarkt (jeweils 2,99 Euro). Unter Umständen ist eine Markt­ab­ho­lung möglich, dann entfallen entspre­chend die Versand­kosten.

Am Ende ist der Fire TV Stick beim Hersteller selbst am güns­tigsten, denn auch bei Amazon kostet das Produkt aktuell 19,99 Euro. Prime-Kunden profi­tieren ohnehin von einer Bestel­lung ohne Versand­kosten. Amazon-Neube­steller können von einer "Gratis-Liefe­rung für Ihre erste Bestel­lung" Gebrauch machen.

Saturn und MediaMarkt bieten auch die 4K-Vari­ante des Fire TV Sticks vergüns­tigt an. Regulär kostet der Amazon Fire TV Stick 4K 59,99 Euro. Beide Händler verlangen derzeit einen redu­zierten Preis in Höhe von 39,99 Euro. Aber auch hier sind sie nicht alleine: Neun Cent güns­tiger ist der Strea­ming-Spaß beim Händler Cyber­port, bei Amazon selbst kostet der Fire TV Stick 4K auch 39,99 Euro. Bei den Versand­kosten gilt das gleiche wie beim Fire TV Stick.

Amazon Fire TV Cube im Prei­s­check

Streamer, die ihre Programme gerne ohne Fern­be­die­nung steuern möchten, können einen Blick auf den Amazon Fire TV Cube werfen. Der Strea­ming-Würfel unter­stützt Inhalte in bis zu 4K-Auflö­sung und wird bei Saturn/MediaMarkt eben­falls zu einem redu­zierten Preis ange­boten. 119,99 Euro veran­schlagt der Hersteller als UVP. 89,99 Euro verlangt das Händler-Duo - eine schöne Ersparnis. Cyber­port verlangt wieder neun Cent weniger, aller­dings auch 4,99 Euro Versand. Die Kosten für die Zustel­lung per Post entfallen bei Saturn und MediaMarkt. Amazon bietet den Strea­ming-Player im Würfel-Design eben­falls zu einem Preis von 89,99 Euro an.

