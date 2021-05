Amazon: Fire TV Cube mit Softwareproblemen

Mitt­ler­weile ist Fire OS von Amazon auf vielen Fern­sehern in Deutsch­land verbreitet. Dazu gehören neben den vergleichs­weise güns­tigen Fire TV-Sticks unter anderem auch diverse Fern­seher von Grundig sowie der Fire TV Cube. Letz­terer erhielt in jüngster Vergan­gen­heit eben­falls ein größeres Soft­ware­update, welches auf dem von uns getes­teten Gerät in der Revi­sion 7.2.3.4 vorliegt.

Doch so wirk­lich rund läuft das aktu­elle System offenbar noch nicht, zumin­dest zeigten sich auf unserem Test­gerät immer wieder gleiche Störungen und Bugs, welche Amazon trotz regel­mäßiger Upgrades offenbar nicht wirk­lich in den Griff kriegt.

Fehler­mel­dungen im WLAN

Bild: Amazon Grund­sätz­lich stellt der Fire TV Cube eine Inter­net­ver­bin­dung per Netz­werk­kabel und Ethernet-Adapter oder WLAN her. Letz­tere Vari­ante scheint aber mit der aktu­ellen Fire OS-Version immer wieder zu Verbin­dungs­abbrü­chen zu führen. So erhielten wir beispiels­weise in regel­mäßigen Abständen bei Abrufen von Inhalten auf Amazon Prime Video die Fehler­mel­dung, dass keine Inter­net­ver­bin­dung vorhanden sei, obwohl diese nach Prüfung fehler­frei bestand. Beim Wechsel auf LAN-Verbin­dung war der Fehler nicht repro­duzierbar.

Auffällig war zudem, dass sich das Problem haupt­säch­lich im Rahmen der Nutzung von Amazons Strea­ming-Dienst zeigte, andere Apps verhielten sich nach unserer Einschät­zung unauf­fällig. Ledig­lich die Waipu.TV-App zeigt unter dem aktu­ellen Fire OS auch Störungen, so präsen­tiert sich das Video­signal häufig extrem zeit­ver­zögert bzw. fällt sogar teils ganz aus. Hier hat es noch keine Abhilfe gegeben.

Strea­ming-Würfel startet nicht

Häufiger und auch wesent­lich ärger­licher ist jedoch ein anderes Phänomen, welches uns nun bereits mehr­fach aufge­fallen ist. Seit dem Upgrade auf die aktu­elle Fire-OS-Version startet der Strea­ming-Würfel in regel­mäßigen Abständen über­haupt nicht mehr. Die "Power"-Taste auf der Fern­bedie­nung zeigt keine Reak­tion und der TV-Bild­schirm bleibt schwarz. Auch ein Reset über die Fern­bedie­nung brachte dies­bezüg­lich keinen Erfolg, ledig­lich ein Ziehen des Netz­ste­ckers führte zum Geräte-Neustart.

Schließ­lich scheint es auch Probleme zwischen der Soft­ware und dem HDMI-Ausgang zu geben. So zeigte bei unserem Test­gerät der verbun­dene Smart TV von Sharp (Modell 40BL2EA) immer wieder an, dass kein Eingangs­signal vorhanden sei. Auch dieses Problem konnte wiederum nur per Neustart des Cubes gelöst werden. Diese Fehler sind verständ­licher­weise für Nutzer extrem ärger­lich und es ist nicht nach­voll­ziehbar, warum Amazon sich dies­bezüg­lich mit notwen­digen Bugfixes so lange Zeit lässt.

Kunde wird unfrei­willig zum Produkt-Tester

Dass Amazon Soft­ware im Vorfeld nicht ausrei­chend auf Bugs bzw. funk­tio­nale Fehler über­prüft und sie noch in der Beta­phase am Kunden testet, scheint nach unserem Eindruck zumin­dest kein Einzel­fall zu sein. So bereitet vor allem die Alexa-App nach Updates häufig Schwie­rig­keiten. Glei­ches fiel uns auch bei früheren Versionen des Fire OS auf den haus­eigenen Fire-HD-Tablets von Amazon auf. Wir gehen aller­dings davon aus, dass die von uns ange­merkten Probleme auf dem Cube eben­falls auf anderen Fire-TV-Geräten vorhanden sind, da es sich prin­zipiell um das gleiche Betriebs­system handelt.

Zwischen­zeit­lich meldete sich auch ein teltarif.de-Leser in unserer Redak­tion. Er ist eben­falls im Besitz eines Fire TV Cubes und kann die von uns beob­ach­teten Probleme auf seinem Gerät nach­stellen: "Der Cube stürzt ab und reagiert dann einfach nicht mehr". Es scheint sich also defi­nitiv nicht um einen hard­ware­bedingten Einzel­fall zu handeln und tritt mit der aktu­ellen Soft­ware auch bei weiteren Amazon-Kunden auf.

