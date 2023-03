Amazon Smart-TV: Weitere Details

Bei der Präsen­tation von Amazons FireTV in London konnte die Fach­presse sich einen ersten Eindruck verschaffen. Wer sowieso mit einem Smart TV lieb­äugelt, könnte daran Gefallen finden.

Bei der Präsen­tation der neuesten FireTV-Geräte in London verriet Amazon VicePresident Devices & Services Daniel Rausch, dass welt­weit bereits 200 Millionen FireTV-Geräte (z.B. der Amazon FireTV Stick) verkauft wurden.

Nun ging Amazon den nächsten Schritt: Sie bieten (wie bereits berichtet) "passende" Fern­seher für ihr umfang­rei­ches Amazon-Angebot an. Amazon nimmt bereits Bestel­lungen entgegen, die Auslie­ferung soll in den nächsten drei Monaten erfolgen.

Die Zukunft liegt im Fern­seh­gerät

Das EPG (elektronische Programmzeitschrift) kennen viele TV-Nutzer längst

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Amazon sieht im Fern­seh­gerät die Zukunft. Wobei der Fern­seher nicht mehr ein "einfa­cher Monitor mit Empfangs­teil" ist, der wenige über Antenne empfangs­bare Programme abspielen konnte, sondern ist längst eine Art Komman­dozen­trale für den Alltag, TV, Strea­ming, eigene Bilder, Videos und vieles mehr - ein "Smart TV". Für seine Zwecke hat Amazon das FireOS entwi­ckelt, was von Android abge­leitet wurde, aber auf weite Teile des Google Univer­sums verzichtet.

Das FireOS-Betriebs­system wird nicht nur von Amazon selbst, sondern auch von bekannten Marken wie Nokia, TCL, Haier, Xiaomi, Hisense, Toshiba oder JVC verwendet.

Drei Produkt­linien

Nun also hat Amazon eigene TV-Geräte. Wer die für Amazon herstellt, wurde nicht verraten. Drei "Serien" wurden aufge­legt: TV-4, TV-2 und TV Omni Serie.

Die TV-4-Serie hat eine 4K Ultra HD Bild­auf­lösung, HDR10, HLG und Dolby Plus und eine Smart Home Steue­rung ("Alexa") erhält­lich von 43 bis 55 Zoll Diago­nale. Preis­lich startet das Modell bei 499 Euro. Wetterbericht, Terminkalender, Programmhinweise, (Alexa-)Steuerung von Lampen oder Steckdosen: Alles drin

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die TV-2-Serie liefert "nur" Full-HD HDR10, HLG und Dolby Digital Audio mit Alexa Sprach-Fern­steue­rung in den Größen 32 Zoll (HD) und 40 Zoll (FHD), preis­lich ab 279 Euro.

Wer es nobel mag, wählt den Fire TV Omni QLED mit 4K-QLED-Bild­schirm­auf­lösung Ambient Expe­rience, HLG, HDR10 und HDR10+ Adap­tive und Dolby Vision IQ.

Alexa ist mit allen Möglich­keiten inklu­sive. Die Bild­schirm­größen sind 43, 50 und 55 Zoll zum Preis von ab 599 Euro.

Umfang­reiche tech­nische Details

Die tech­nischen Details finden Sie in der nach­fol­genden Tabelle, die uns Amazon freund­licher­weise zur Verfü­gung gestellt hat. Amazon Smart-TV: Technische Details im Überblick

Bild: Amazon

Erstes Hands-on

Die Fern­seh­geräte können über mitge­lie­ferte Stand­füssen auf den Tisch, die Anrichte oder den Schrank gestellt oder mit passenden Halte­rungen (optional zu bestellen, nicht im Liefer­umfang) an die Wand gehängt werden. Gesteuert werden sie über eine Fern­bedie­nung, entweder Tasten­druck oder per Sprache ins Mikrofon der Fern­bedie­nung.

Neben Anschlüssen für LAN (Ethernet) hat der Fern­seher vier HDMI-Buchsen und eine Koax-Anten­nen­buchse an der Seite. Strom (230 Volt) wird im einge­bauten Netz­teil auf die intern benö­tigten Werte umge­setzt. Auch klas­sische Signale wie DVB-S oder DVB-T2 sollen möglich sein.

Wer beispiels­weise bereits Kunde beim TV-Dienst MagentaTV ist, kann die neuen FireTV-Geräte auch nutzen. Da es die MagentaTV-App schon für den klas­sischen FireTV-Stick gibt, steht die App auch auf den Fern­seh­geräten zur Verfü­gung. Ähnli­ches dürfte bei anderen Anbie­tern der Fall sein. Der Fernsehschirm als Kunst im Heim. Im Gegensatz zu Fotografien oder gemalten Bildern kann hier jederzeit gewechselt werden

Foto. Henning Gajek / teltarif.de

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Eigent­lich gibt es Smart TV wie Sand am mehr. Amazon verfolgt das erfolg­reiche Konzept des Unter­neh­mers John D. Rocke­feller. Er verschenkte Öllampen und verkaufte teuer das notwen­dige Öl dazu. Wer sich einen Amazon-Fire-TV kauft, bucht logi­scher­weise die Amazon-Dienste wie Amazon Prime Video oder Music und das nun auch in Deutsch­land verfüg­bare Amazon-Luna-Spiele-Angebot, wofür man noch eine Kommando-Konsole und eine passende App braucht. Dafür bekommt man die Geräte in verschie­denen Größen zum "güns­tigen" Preis. Der Fern­seher als Wand­bild mit Kunst nach Geschmack, täglich wech­selnd. Die Unter­mie­terin Alexa ist einge­baut, für daten­sen­sible Nutzer viel­leicht ein "mulmiges Gefühl", aber die gehören ohnehin nicht zur Ziel­gruppe.

Bleibt die Angst, dass die Geräte nicht mehr voll­ständig nutzbar sind, falls Amazon einen einge­bauten Dienst eines Tages einstellen sollte. Doch dieses Risiko muss man heut­zutage bei vielen Produkten einkal­kulieren. Und es gibt eine Alter­native: Der erfolg­reiche FireTV-Stick bleibt weiter im Programm und wird wie gewohnt in die HDMI-Buchse eines aktu­ellen TV-Empfän­gers gesteckt, sofern die FireTV-Soft­ware nicht schon aufge­spielt sein sollte.

In einer weiteren Meldung geht es um das Thema: Verbrau­cher sollen "Recht auf Repa­ratur" bekommen.