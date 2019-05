In wenigen Tagen: Magenta TV auch auf Amazon Fire TV

Magenta TV von der Deutschen Telekom ist als OTT-Dienst derzeit für Android und iOS, GoogleCast und im Internet verfügbar. In wenigen Tagen soll eine App für Amazon Fire TV hinzukommen.

Magenta TV soll aufs kommen Fire TV Bislang ist Magenta TV, das Strea­ming-Angebot der Telekom, als OTT-Dienst über Apps für Android und iOS verfügbar. Darüber lassen sich die Inhalte auch per Google­Cast-Proto­koll auf den Fern­seher über­tragen. Nicht zuletzt steht das TV-Paket auch webba­siert zur Verfü­gung. Apps für weitere Endge­räte fehlen aller­dings aktuell noch. Das könnte sich jetzt ändern. Wie der Tele­kom­mu­ni­ka­tions-Konzern auf seiner Home­page bekannt gibt, starte "in wenigen Tagen" auch ein Client für Magenta TV auf dem Amazon Fire TV.

Genauer Start­termin noch nicht bekannt

Wann die App für den TV-Stick bezie­hungs­weise die Set-Top-Box von Amazon genau verfügbar sein wird, ist indes noch immer nicht bekannt, ein konkretes Datum fehlt nach wie vor. Die Ände­rung auf der Home­page deutet jedoch darauf hin, dass es nun nicht mehr lange dauern kann. Mögli­cher­weise wird die Fach­messe Anga Com in Köln, die Anfang Juni statt­findet, publi­kums­wirksam als Start­termin genutzt.

Keine neuen Infor­ma­tionen gibt es dagegen hinsicht­lich der Unter­stüt­zung für weitere Endge­räte, etwa die Smart-TVs von Samsung. Mitbe­werber wie Zattoo bieten auch Apps für Geräte wie das Apple TV und native Anwen­dungen für verschie­dene Smart-TV-Betriebs­sys­teme an. Die Telekom hatte bisher nur allge­mein ange­deutet, dass ähnli­ches auch für Magenta TV in Planung sei. Mögli­cher­weise gibt es auch hierzu neue Infor­ma­tionen auf der Anga Com.

App über­ar­beitet

Mit weiteren Inhalten und neuen Funk­tionen bei der App baute die Telekom Magenta TV Ende April aus. Die Mega­thek wurde um weitere Serien ergänzt, ferner bekommen App-Nutzer nun die Restart- und Times­hift-Funk­tion. Die Kunden haben neben dem Empfang von Live-TV-Programmen weit über 8.000 Titel der öffent­lich-recht­li­chen TV-Anstalten ARD und ZDF in der Mega­thek verfügbar.

