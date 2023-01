Nächster Fire TV Stick womöglich mit Solar-Fernbedienung

Auf der CES 2023 wurde eine neuar­tige Fern­bedie­nung mit Solar­panel für den Amazon Fire TV Stick entdeckt. Es handelt sich um einen Prototyp einer noch recht jungen Firma namens Ambient Photo­nics. Besagtes Unter­nehmen arbeitet vornehm­lich an Tech­nolo­gien rund um Photo­vol­taik. Das Produkt hat die Speku­lationen bezüg­lich einer solar­betrie­benen Fern­bedie­nung für einen kommenden Fire TV Stick ange­heizt. Beson­ders verdächtig wirkt in diesem Zusam­men­hang ein Perso­nal­wechsel. Der bishe­rige Chef von Amazons Fire-TV-Sparte tritt eine Führungs­posi­tion bei Ambient Photo­nics an.

Eifert die nächste Fire-TV-Fern­bedie­nung Samsung nach?

So sieht die Prototyp-Fernbedienung aus

Ambient Photonics Jeder Smart-TV-Hersteller will sich mit einem beson­deren Gimmick aus der Breite der Masse hervor­heben. Philips’ Ambi­light ermög­licht ein Seherlebnis über die Seiten des Fern­sehers hinaus, LGs Magic Remote offe­riert moderne Steue­rungs­methoden via Bewe­gung und Scrollrad und Samsung setzt auf Solar­zellen. Seit 2021 liefert der südko­rea­nische Hersteller bei vielen Modellen eine Fern­bedie­nung mit einem großen Solar­panel aus. Jenes ist aller­dings etwas unglück­lich an der Rück­seite der Einheit verbaut. Um den Umwelt­aspekt effi­zient auszu­nutzen, sollte die Fern­bedie­nung bei Nicht­gebrauch umge­dreht auf den Tisch gelegt werden.

Ambient Photo­nics geht das Konzept geschickter an. Auf der Webseite stellt das Unter­nehmen die nach eigenen Angaben stärkste Photo­vol­taik-Zelle für schwa­ches Licht vor. Sie soll genug Energie zum Betreiben von smarten IoT-Geräten bereit­stellen. AFTVnews entdeckte auf der CES 2023 eine Fern­bedie­nung, die mit eben jener Solar­zelle ausge­stattet ist. Es handelt sich um eine modi­fizierte Version der Alexa-Sprach­fern­bedie­nung (2. Gene­ration). Das Panel wurde an der Ober­fläche der Einheit inte­griert.

Hinweise auf einen baldigen Einsatz der Solar-Fern­bedie­nung

Amazon ist einer der größten Inves­toren in Ambient Photo­nics. In Kombi­nation mit der Prototyp-Fern­bedie­nung lässt dieser Fakt aufhor­chen. Ferner gab Chris Turk­stra, Haupt­geschäfts­führer der Fire-TV-Sparte, via Linkedin bekannt, dass er als Vorstands­mit­glied zu Ambient Photo­nics wech­selt. Da die beiden Firmen ohnehin eine enge Verbin­dung haben, liegt der Verdacht nahe, dass es tatsäch­lich in Zukunft eine Fire-TV-Fern­bedie­nung mit Photo­vol­taik-Panel für den Strea­ming-Stick gibt.

Wir haben über weitere CES-High­lights berichtet.