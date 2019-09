Amazon: Fire TV Cube & Soundbar vorgestellt

Amazon hat im Rahmen eines IFA-Events neue Fire-TV-Geräte präsen­tiert. Dabei handelt es sich um den Fire TV Cube mit inte­grierter Alexa, eine Soundbar und TV-Geräte, die in Koope­ration mit der Tradi­tions­firma Grundig entwi­ckelt wurden.

Der kleine Würfel ist laut Aussagen des Herstel­lers das bislang leis­tungs­stärkste Fire-TV-Gerät und unter­stützt die Wieder­gabe in 4K-Ultra-HD. Die Sprach­steue­rung, beispiels­weise des Strea­ming-Dienstes Prime, ist per inte­grierter Alexa möglich. Um das Gerät zu bedienen, ist kein zusätz­liches Gerät wie eine Fern­bedie­nung nötig.



Der Fire-TV-Cube kann ab sofort vorbe­stellt werden und ist ab dem 10. Oktober verfügbar.

Bei der Nebula Soundbar handelt es sich um ein Laut­spre­cher­system mit inte­griertem Fire TV, das die Wieder­gabe in 4K-Ultra-HD mit kompa­tiblem TV-Gerät ermög­licht. Die Sprach­steue­rung ist per Alexa möglich. Hands-free funk­tioniert das System aber nicht, zur Akti­vierung der Sprachas­sistentin ist die Nutzung der Sprach­fern­bedie­nung von Nöten.



Die Nebula Soundbar ist ab sofort vorbe­stellbar und kostet rund 210 Euro. Ausge­liefert werden soll das läng­liche Sound­modul am 21. November.

Gemeinsam mit dem TV-Hersteller Grundig wird es verschie­dene TV-Modelle geben, welche die Fire-TV-Features direkt inte­griert haben. Auf diese Weise wird kein zusätz­liches Fire-TV-Modul mehr benö­tigt und die Hands-free-Nutzung ist entspre­chend per Sprach­befehl an das TV-Gerät nutzbar.



Ein TV-Gerät mit der Modell­bezeich­nung "Grundig Vision 6" hat einen 32-Zoll-Screen und löst in Full HD auf. Das Gerät kostet rund 240 Euro, kann ab sofort vorbe­stellt werden und erscheint am 1. November. Eine 4K-Vari­ante mit OLED-Bild­schirm ist in zwei Größen verfügbar. Mit einer Diago­nale von 55 Zoll kostet das Gerät rund 1300 Euro, mit 65 Zoll rund 2300 Euro. Beide Vari­anten sind ab sofort vorbe­stellbar und erscheinen am 21. November.