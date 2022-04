Amazon Fire TV: Audio-Streaming für Hörgeräte verfügbar

Für alle, die in ihrem Alltag auf ein Hörgerät ange­wiesen sind, hat Amazon gute Nach­richten: Das Audio-Strea­ming für Hörge­räte ist auf dem Fire TV Cube ab sofort verfügbar. Voraus­set­zung für die Nutz­bar­keit des neuen Features ist ein Blue­tooth-Hörgerät von Starkey, Audibel, NuEar, Tele­funken, Pro Akustik oder KIND.

Verbinden Sie sich auf System­ebene mit dem Fire TV Cube, werden Antworten von Alexa, Strea­ming-Dienste sowie die Sounds von Apps und Spielen direkt über Ihre Hörhilfe abge­spielt.

So koppeln Sie Ihr Hörgerät mit dem Cube

Amazon Fire TV Cube

Bild: Amazon Zur Kopp­lung wählen Sie zunächst den Punkt „Einstel­lungen“ im Fire-TV-Menü an. Von dort aus gehen Sie auf „Barrie­refrei­heit“ und anschlie­ßend auf „Hörge­räte“. Nun können Sie Ihr Gerät ganz einfach wie einen Blue­tooth-Kopf­hörer verbinden. Den Ton passen Sie über die Laut­stär­ketasten auf der Alexa-Sprach­fern­bedie­nung den eigenen Bedürf­nissen an.

Nach Been­digung des Strea­mings oder Spiels trennen Sie die Verbin­dung, indem Sie die „Start­seite“-Taste der Fern­bedie­nung gedrückt halten und „Hörgerät trennen“ auswählen.

Voraus­set­zung für eine gute Verbin­dung ist, dass Sie sich nicht zu weit vom Fire TV entfernen. Laut Amazon lässt sich das beste Ergebnis über ein 5G-WLAN-Netz­werk erzielen, da dieses eine Empfangs­leis­tung bis zu etwa drei Metern gewähr­leistet. Mit einem 2,4-GHz-WLAN ist die Funk­tion eben­falls nutzbar, hier hängt die Reich­weite aller­dings von der Auslas­tung des Frequenz­bandes ab.

In Deutsch­land werden derzeit folgende Hörge­räte unter­stützt:

Starkey: Evolv AI, Livio, Livio AI, Livio Edge AI

Audibel: Arc AI, Via, Via AI, Via Edge AI

NuEar: Savant AI, Circa, Circa AI, Circa Edge AI

Tele­funken: TF 2PLUS X, TF 2/1PLUS X

Pro Akustik: ipro.7 AI, ipro.6, ipro.6 AI, ipro.6 Edge AI

KIND: KINDvitalo KD40, KINDevo KD30, KINDvitalo KD30

Amazon verspricht, das Audio-Strea­ming im Laufe des Jahres auf weitere Geräte auszu­weiten.

Weitere Funk­tionen helfen Menschen mit einge­schränkter Sehfä­hig­keit

Bild: Amazon / Maria - stock.adobe.com Momentan gibt es bereits einige Funk­tionen, welche die Bedie­nung des Fire TV für Menschen mit Einschrän­kungen in ihrer Hör- oder Sehfä­hig­keit erleich­tern. Hierzu gehört die Nutz­bar­keit von Unter­titeln während der Video­wie­der­gabe. VoiceView, ein Screen­reader, liest Texte laut vor, während Sie durch die Menü­optionen navi­gieren.

Ein Text­banner fasst Infor­mationen, die auf unter­schied­lichen Teilen des Screens ange­zeigt werden, in einem fest­stehen Text­feld zusammen. Diese Funk­tion wurde extra für Kunden mit einge­schränktem Sicht­feld konzi­piert.

Für Menschen mit einer geringen Sehfä­hig­keit schafft ein Bild­schirm­ver­grö­ßerer Abhilfe. Texte mit hohem Kontrast in einer wahl­weise weißen oder schwarzen Darstel­lung machen Inhalte besser ablesbar.

Last, not least hilft die gute alte Alexa dabei, kompa­tible Fern­seher per Sprach­befehl ein- oder auszu­schalten, Inhalte zu suchen, diese zu steuern oder abzu­spielen.

Apropos Video-Strea­ming: Wird Netflix etwa zum Über­nah­meziel? Die Antwort darauf erfahren Sie in einem weiteren Artikel.