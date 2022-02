Fire-TV-Aktion bei Amazon

Bild: Amazon Amazon und Roku haben Aktionen gestartet, mit denen die Strea­ming-Sticks der Unter­nehmen zu güns­tigeren Kondi­tionen erhält­lich sind. Bei Roku läuft die Aktion bis zum 15. Februar. Der Ange­bots­zeit­raum für die Fire-TV-Geräte von Amazon ist noch nicht bekannt. Der Einstiegs­preis für Fire TV liegt im Rahmen der Aktion bei 22,99 Euro, während Neuein­steiger bei Roku schon zu Preisen ab 15 Euro fündig werden.

Der Fire TV Stick Lite von Amazon unter­stützt Strea­ming in HD-Auflö­sung. Er kommt - wie alle Fire TV Geräte - mit Alexa-Sprach­fern­bedie­nung, aller­dings in der Lite-Version ohne TV-Steue­rungs­tasten. Das Gerät ist im Rahmen der Aktion für 22,99 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 29,99 Euro zu bekommen.

Der Fire TV Stick ist auch in Verbin­dung mit einer Alexa-Sprach­fern­bedie­nung erhält­lich, die TV-Steue­rungs­tasten an Bord hat. Schlägt das Gerät in dieser Ausstat­tung norma­ler­weise mit 39,99 Euro zu Buche, so ist der Strea­ming-Stick im Rahmen der zurzeit laufenden Aktion zum Preis von 24,99 Euro zu bekommen.

Fire TV Stick 4K für 39,99 Euro

Bild: Amazon Für 39,99 Euro verkauft Amazon derzeit den Fire TV Stick 4K. Norma­ler­weise ist das Gerät für 59,99 Euro erhält­lich. Inter­essenten, die den Fire TV Stick 4K Max wählen, der auch den WiFi-6-Stan­dard beherrscht, bekommen ihr Wunsch­modell derzeit für 44,99 Euro. Norma­ler­weise kostet der Strea­ming-Stick 64,99 Euro.

Auch der Fire TV Cube ist im Rahmen der Aktion vergüns­tigt zu bekommen. Norma­ler­weise verkauft Amazon die Strea­ming-Box für 119,99 Euro. Aktion ist das Gerät für 79,99 Euro zu bekommen. Bei diesem Gerät wirbt Amazon mit "Hands-free-Bedie­nung", liefert aber auch eine Alexa-Sprach­fern­bedie­nung mit.

Roku-Stick für unter 15 Euro

Roku verkauft seine Strea­ming-Hard­ware neben Amazon unter anderem auch bei Media Markt, Saturn, Expert, Euro­nics und Otto. Im Rahmen der bis 15. Februar laufenden Aktion ist das Einsteiger-Modell Roku Express zum halben Preis zu bekommen. Anstelle der sonst übli­chen 29,99 Euro kostet das für HD-Strea­ming ausge­legte Gerät derzeit 14,99 Euro.

Für 19,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 39,99 Euro wird im Akti­ons­zeit­raum der Roku Express 4K verkauft. Kunden, die sich für den Roku Strea­ming Stick 4K entscheiden, bekommen ihr Wunsch­modell derzeit für 29,99 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 59,99 Euro. Die Roku Streambar ist im Rahmen der Aktion für 98,99 Euro ange­boten. Norma­ler­weise sind es 149,99 Euro.

In einer weiteren Meldung haben wir die Roku Streambar einem Test unter­zogen.

