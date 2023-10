Amazon Fire TV: Smarte 4K-Fernseher deutlich günstiger

Bei Amazon gibt es bereits im Vorfeld der Prime Deals in der kommenden Woche Ange­bote, beispiels­weise smarte TV-Geräte aus dem eigenen Haus.

Amazon hat für den 10. bis 11. Oktober eine neue Ange­bots-Welle namens "Prime Deal Days" ange­kün­digt. Die Ange­bote sind "Exklusiv für Prime-Mitglieder". Wer also von dem ein oder anderen Angebot der Aktion profi­tieren will, muss den kosten­pflich­tigen Premium-Dienst des Online-Händ­lers abon­nieren. Für Neukunden ist ein Gratis­zeit­raum von 30 Tagen vorge­sehen. Die Kosten belaufen sich anschlie­ßend auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Bereits vor der Aktion in der kommenden Woche sind Ange­bote im Online-Shop geschaltet. Uns fielen Rabatte auf die Amazon-Fire-TV-4-Serie ins Auge. Soweit wir das unseren Recher­chen nach beur­teilen können, ist zum Kauf keine Prime-Mitglied­schaft erfor­der­lich. Die Ange­bote zur Fire-TV-4-Serie enden am 12. Oktober um 8.59 Uhr. Maximal ist der Kauf von zwei Geräten pro Kunde möglich

Fire TV 4 deut­lich güns­tiger

Amazon Fire TV 4 in 55 Zoll

Bild: Amazon Bei der Amazon-Fire-TV-4-Serie handelt es sich um smarte Fernseh-Geräte mit Inter­net­anbin­dung. Das ist mitt­ler­weile bei den meisten neuen Fernseh-Modellen Stan­dard. Nutzer haben also direkt über die TV-Platt­form Zugriff auf bekannte Strea­ming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Co.

Die Fire-TV-4-Serie gibt es in drei Größen. Für das Modell mit 43-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale verlang Amazon akti­ons­weise 299,99 Euro statt 499,99 Euro. Wer es größer mag, kann den Amazon Fire TV 4 mit 50 Zoll zum Preis von 379,99 Euro statt 599,99 Euro kaufen. Die 55-Zoll-Vari­ante kostet 399,99 Euro statt 699,99 Euro.

4K-Auflö­sung und Alexa-Sprach­fern­bedie­nung

Die Fire-TV-4-Serie unter­stützt unter anderem Inhalte in 4K-UHD-Auflö­sung (3840 mal 2160), HDR10, hat zwei 8W-Laut­spre­cher, einen 1 Ethernet-Anschluss, zwei USB-Anschlüsse, drei HDM-2.0-Anschlüsse, einen HDMI-2.1-Anschluss mit eARC sowie beherrscht die Empfangs­arten DVB-T, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2.

Mitge­lie­fert wird eine Alexa-Sprach­fern­bedie­nung. Darüber können Aktionen auch per Sprach­befehl an Amazons Assis­tentin Alexa ausge­führt werden.

In einer weiteren Meldung geht es um den Strea­ming-Dienst Netflix und eine mögliche Preis­erhö­hung.