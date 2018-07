Amazon-Schnäppchen: Fire-Tablets stark im Preis gesenkt

Der Amazon Prime Day wirft seine Schatten voraus und der Versandgigant dreht kräftig an der Preisschraube. Davon profitieren nicht nur die Prime-Mitglieder. Doch auch für Nicht-Abonnenten gibt es durchaus spannende Angebote.

Schnäppchenjäger werden momentan vom Versandgiganten Amazon verwöhnt ohne Ende. Nicht nur, dass am Montag der Prime Day mit verlängerter Laufzeit an den Start geht, schon jetzt können Abonnenten und Nicht-Mitglieder in den totalen Technik- Kaufrausch geraten. Ab sofort werden nämlich die hauseigenen Fire Tablets zu wahren Schnäppchenpreisen angeboten.

Generalüberholte Tablets, wie neu

Das Fire 7 von Amazon. Bis zum 16. Juli um 12 Uhr können Abonnenten des Premium-Services bis zu 54 Prozent beim Kauf eines zertifizierten und generalüberholten Fire Tablets sparen und bereits ab 40 Euro ein Fire 7-Gerät erwerben. Zwar handelt es sich dabei um gebrauchte Ware, allerdings ist diese laut Amazon runderneuert, getestet und intern von einem Händler zertifiziert worden. Bedeutet, dass die Geräte wie neu aussehen und funktionieren und von Amazon selber noch ein Jahr beschränkte Herstellergarantie erhalten. So gibt es auch das Fire 8 HD schon ab 49,99 Euro und das Fire 10 HD ab 99,99 Euro.

Doch auch für die Nicht-Abonnenten sind die Tablets im Preis gesenkt worden. So gibt es das Fire 7 aktuell für 54,99 Euro und auch die etwas älteren Fire-Modelle für Kinder wurden reduziert. Das Fire HD 8 Kids Edition ist derzeit für 119,99 Euro anstelle von 139,99 Euro erhältlich.

In einer weiteren Meldung berichten wir über eine Entscheidung von Amazon, die im Gegensatz zu den Angeboten, nicht jeden erfreut haben dürfte.