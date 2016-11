Amazon Cyber Monday: Fire Tablets und eBook-Reader günstiger

Fire Tablet im Angebot Während der Cyber-Monday-Woche bietet der Online-Versandhändler Amazon erwartungsgemäß auch Technikartikel zum vergünstigten Preis an. Mit dem Start der Aktionswoche rabattiert der Händler nun die Fire-Tablets und den eBook-Reader Kindle Paperwhite. Wir sagen Ihnen, wie hoch die Ersparnis ausfällt.

Wer auf der Suche nach einem Einsteigertablet ist, wird beim Amazon Fire-Tablet mit 7 Zoll (8 GB) fündig. Aktionsweise bietet der Online-Händler das Gerät für 39,99 Euro statt 59,99 Euro an. Der Preis bezieht sich auf die Variante mit dem sogenannten Spezialangebot, wobei Nutzern auf dem Sperrbildschirm aktuelle Offerten des Online-Händlers angezeigt werden. Ohne Spezialangebot werden 54,99 Euro fällig. Ein kurzer Abriss der Leistungsdaten: Angetrieben wird das Tablet von einem Quad-Core-Prozessor mit einer Taktung von 1,3 GHz je Kern, der Arbeitsspeicher ist mit 1 GB RAM bemessen. Das 7-Zoll-Display verfügt über eine Auflösung von 1024 mal 600 Pixel. Auf dem 8 GB internen Speicher, der sich per microSD-Karte um bis zu 200 GB erweitern lässt, ist Amazons Android-Derivat FireOS vorinstalliert. Den Zugang zum Internet stellt das Tablet per WLAN (802.11 b/g/n) her.

Preislich bekommt der Nutzer für den Sparpreis von knapp 40 Euro ein Einsteigergerät, welches sich allerdings ausschließlich zum Surfen eignet. Die geringe Displayauflösung fällt negativ ins Gewicht.

Mehr Leistung: Fire HD 6 Tablet für knapp 60 Euro

Mit etwas mehr Power ist das Amazon-Tablet Fire HD 6 ausgestattet, welches in der 8-GB-Variante für 59,99 statt 99,99 Euro angeboten wird. Die Preisangabe bezieht sich auf die Konfiguration mit Spezialangeboten, dabei werden Nutzern auf dem Sperrbildschirm aktuelle Amazon-Offerten eingeblendet. Alternativ lässt sich das Gerät ohne Werbung für 74,99 Euro erwerben. Ein kurzer Blick auf die Merkmale des Fire HD 6: Als CPU setzt der Hersteller auf eine Recheneinheit mit vier Kernen, die jeweils mit bis zu 1,5 GHz getaktet sind. Als Arbeitsspeicher sind 1 GB RAM an Bord. Das 6 Zoll kleine Display löst mit 1280 mal 800 Pixel auf. Entsprechend verfügt das Fire HD 6 über eine wesentlich höhere Pixeldichte (252 ppi) als das oben vorgestellte Fire-Tablet mit 7-Zoll-Screen (171 ppi). Als Betriebs­system kommt Amazons FireOS zum Einsatz, welches auf dem per Speicherkarte erweiterbaren 8 GB Festspeicher Platz findet. Per WLAN (802.11 b/g/n) klinkt sich das Tablet ins Netz ein. Kurze Einschätzung: FireOS ist relativ genügsam und somit reicht die gebotene Leistung des Fire HD 6 für alltägliche Tablet-Szenarien aus. Anspruchsvolle Apps laufen hingegen nicht oder nur stockend auf dem Gerät.

Kindle Paperwhite unter 80 Euro

Für Lesefans hat Amazon die eBook-Reader Kindle im Sortiment. Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche hat der Händler das Modell Paperwhite im Preis reduziert: Nutzer können den Reader in der WLAN-Ausstattungs­variante somit für 79,99 statt regulär 119,99 Euro erwerben. Der Preis bezieht sich auf die Spezialangebot-Variante, bei der Nutzern als Bildschirmschoner Amazon-Offerten eingeblendet werden, wenn sich der Kindle-Reader sich im Ruhemodus befindet. Ohne das Werbe-Angebot verlangt der Händler 99,99 Euro für den Reader. Doch auf welche Leistungsdaten können sich Anwender einstellen? Der Paperwhite verfügt über ein 6-Zoll-Display mit 300 ppi. Die Navigation zwischen den einzelnen Büchern erfolgt per Touchgesten. Laut Amazon soll der Paperwhite-Reader mit einer Akkuladung eine wochenlange Nutzung ermöglichen. Die Offerte zum Preis von um die 80 Euro ist übrigens nicht ganz neu, wie ein Blick auf unseren Artikel vom Frühjahr 2016 zeigt.

