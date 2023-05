Fire Max 11: Amazons neues Tablet-Aushängeschild

Vom Online­shop-Riesen Amazon startet ein weiterer Flach­rechner namens Fire Max 11 in den Vorver­kauf. Es besitzt ein größeres Display und einen schnel­leren Chip­satz.

Amazon will mit dem neuen Tablet Fire Max 11 im wahrsten Wort­sinn großes Enter­tain­ment bieten. Wie sich am Namen bereits vermuten lässt, hat der Flach­rechner eine Display­dia­gonale von 11 Zoll. Mit 2000 mal 1200 Pixel gibt es eine ordent­liche Auflö­sung.

Laut Hersteller sei es das bislang leis­tungs­stärkste Modell der Reihe. Für die Perfor­mance zeichnet sich der noch recht neue Chip­satz MediaTek MT8188J verant­wort­lich. Ein SoC, das speziell für Detach­ables konstru­iert wurde. Entspre­chend lässt sich das Fire Max 11 mit einer Tasta­tur­hülle in ein Netbook verwan­deln.

Fire Max 11: Tablet mit großem Display ab 270 Euro

Amazon hat das Fire Max 11 vorgestellt

Amazon Der popu­läre Online­shop bietet mit den Fire-Mobil­geräten Flach­rechner zum über­schau­baren Kosten­faktor an. Diese eignen sich etwa gut zum Surfen auf dem Sofa oder für Einsteiger und Jugend­liche. Ab sofort lässt sich das neueste Tablet der Serie, genannt Fire Max 11, bei Amazon vorbe­stellen. In der güns­tigsten Fassung gibt es 64 GB Flash und Werbung auf dem Sperr­bild­schirm zu einem Kosten­faktor von 269,99 Euro. Amazon wirbt damit, dass das Alumi­nium­gehäuse und das verstärkte Glas dazu beitragen, dass das Tablet dreimal robuster als das iPad 10.9 (10. Gene­ration) sei. Krea­tive und Studenten profi­tieren dank Digi­tizer durch einen aktiven Stylus.

Der Chip­satz MT8188J kommt mit zwei Cortex-A78-Kernen (bis zu 2,2 GHz) und sechs Cortex-A55-Kernen daher. In puncto Spei­cher zeigt sich Amazon nicht allzu groß­zügig. So gibt es maximal 128 GB Flash und stets 4 GB RAM. Immerhin ist eine Erwei­terung des Daten­platzes via microSD-Karte gegeben. Zur Konnek­tivität des Fire Max 11 zählen Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.2, USB-C und ein im Power-Button verbauter Finger­abdruck­sensor. Vorne und hinten gibt es eine 8-Mega­pixel-Kamera. Der Hersteller verspricht eine Akku­lauf­zeit von bis zu 14 Stunden. Die Akku­kapa­zität ist unbe­kannt.

Preis und Verfüg­bar­keit des Fire Max 11 im Detail

Ab dem 14. Juni ist das neueste Tablet aus dem Hause Amazon erhält­lich. Wie bereits zuvor erwähnt werden 269,99 Euro für die Ausgabe mit 64 GB und Werbung fällig. Ohne Reklame sind es 284,99 Euro. Sollen es 128 GB sein, schlägt das Fire Max 11 mit 299,99 Euro (Werbung) respek­tive 314,99 Euro (keine Werbung) zu Buche.

Für den Einga­bestift verlangt Amazon einen Aufpreis von 35 Euro und für die Tasta­tur­hülle einen Aufpreis von stolzen 90 Euro. Eine Ersparnis im Kombi-Paket mit beiden Zube­hör­teilen gibt es leider nicht. Im Liefer­umfang sind neben dem Amazon Fire Max 11 auch ein USB-C-Kabel, ein 9W-Netz­teil, ein microSD-Karten-Auswurf­stift und eine Kurz­anlei­tung enthalten.

