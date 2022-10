Neuauflage: Amazon Fire HD 8 Plus im Test

Das neue Amazon Fire HD 8 Plus ist als Test­exem­plar in unserer Redak­tion einge­troffen. An manchen Stellen gab es Upgrades, doch lohnt sich ein Umstieg für Besitzer des Vorgän­ger­modells?

Das Display wirkt bei Schriften unscharf und hat einen leichten Gelbstich

Foto: Björn König In regel­mäßigen Abständen bringt Amazon Upgrades für seine Hard­ware, beson­ders beliebt sind die Fire-HD-Tablets, welche in Display­größen ab sieben Zoll daher­kommen. Das neue Fire HD 8 Plus hat einige inter­essante Funk­tionen an Bord, Knack­punkt ist aller­dings beim 64-GB-Modell das schwache Display und auch der Preis ist nicht ohne. Das Display wirkt bei Schriften unscharf und hat einen leichten Gelbstich

Foto: Björn König

Tech­nische Spezi­fika­tionen

Das Tablet verfügt über ein 8-Zoll-Display (Auflö­sung 1280 x 800). Amazon verspricht darüber hinaus einen um 30 Prozent schnel­leren Hexa­core-Prozessor, 3 GB Arbeits­spei­cher, Dolby Atmos und Wire­less Char­ging. Über den MicroSD-Slot ist außerdem ein Spei­che­rup­grade bis zu 1 TB möglich. Geladen wird das Tablet über einen USB-C-Port, Netz­teil und Lade­kabel sind inklu­sive. Das ist löblich, denn selbst Hersteller wie Apple verzichten mitt­ler­weile im hoch­prei­sigen Segment auf derar­tiges Zubehör.

Wie üblich setzt Amazon weiterhin auf FireOS als Betriebs­system, welches als Unterbau auf Android 11 setzt. Damit ist das Betriebs­system nicht auf dem aktu­ellsten Stand, zudem gilt stets zu bedenken: Das Tablet kommt ohne Google-Apps und den Play Store. Im Amazon Apps­tore ist die Auswahl deut­lich einge­schränkt, im Netz kursieren aber diverse Anlei­tungen, wie sich Google Apps auf dem Tablet nach­instal­lieren lassen. Wichtig zu wissen: Derar­tige Tweaks können die Gewähr­leis­tung einschränken.

Schwach­punkt Display

Während der Hexa­core-Prozessor alle übli­chen Aufgaben wie Strea­ming, Inter­net­surfen, Mails etc. problemlos bewäl­tigt, lieferte das Display eher einen gemischten Eindruck. Vor allem beim Surfen im vorin­stal­lierten Amazon Silk-Browser wirkte das Schrift­bild verschwommen und der weiße Hinter­grund hatte einen leichten Gelb­stich.

Das Panel bleibt somit wie bei der Vorgän­ger­genera­tion auch hier der entschei­dende Schwach­punkt. Beim Strea­ming mit Amazon Prime Video stach dieses Handicap jedoch nicht sonder­lich ins Auge. Immerhin: Die Laut­spre­cher gehen bei einem Tablet dieser Größe durchaus in Ordnung, wenn­gleich es wie bei den meisten Tablets in dieser Preis­klasse deut­lich an Volumen fehlt. Auch die Akku­lauf­zeit passt für ein Tablet in dieser Preis­klasse, im Schnitt drei bis vier Stunden Strea­ming in HD sind problemlos möglich, aller­dings hängt dies wiederum von der Displayhel­lig­keit ab.

Fazit

Wie üblich liefert Amazon das Tablet in zwei Konfi­gura­tionen. Mit Werbung auf dem Start­screen gibt es das Fire HD 8 Plus knapp 15 Euro güns­tiger. Außer­halb von Rabatt­aktionen liegt der Preis bei 165 Euro, andern­falls sind es 180 Euro. Hier kann es sich also lohnen, auf den Prime Day, Cyber Monday oder Black Friday zu warten. Wer bereits das Vorgän­ger­modell erworben hat, muss nicht zwangs­läufig upgraden. Sollte Amazon aller­dings in der nächsten Version ein besseres Panel verbauen, könnte sich dies durchaus lohnen.

