Amazon Fire HD 10: Die Tablet-Neuauflage im Test

Revo­lutio­näre Neuig­keiten gibt es im Markt der Tablets zwar schon seit einiger Zeit nicht mehr, durch eine geschickte Modell­pflege bleiben aber Hersteller wie Samsung, Amazon, Apple oder Huawei am Ball. Hinter Apple kämpfen Samsung und Amazon stetig um den zweiten Platz - insbe­sondere Amazon kann nämlich mit einem sehr guten Preis-Leis­tungs-Verhältnis bei seinen Tablets punkten.

Amazon Fire HD 10 2019 Datenblatt

[ Test ]

Ein neuer Vertreter der Tablet-Familie ist das kürz­lich gestar­tete Fire HD 10 (2019), das bei Amazon mit 32 GB aktuell 149,99 Euro kostet. 189,99 Euro ruft Amazon für die 64-GB-Vari­ante auf. Wir haben das Tablet getestet.



Amazon Fire HD 10 (2019) im Test Amazon Fire HD 10 (2019) im Test

Gefähr­liche Verpa­ckung - Tablet über­lebt nur knapp

Umwelt­schutz und Verpa­ckungs­vermei­dung sind keine Schlag­worte mehr - die Kunden wollen hierbei von den Herstel­lern konkrete Taten sehen. Amazon hat gehan­delt - und sich dabei aber auf sehr gefähr­liches Terrain begeben. Das neue Fire HD 10 wird nicht komplett von einer stabilen Karton­verpa­ckung umgeben. Wie auf unseren Fotos zu sehen, steckt in der sehr weichen Umver­packung nur noch eine dünne Karton­platte mit einer kleinen Box für das Zubehör - und um das in einer Folie steckende Tablet befinden sich mehrere Zenti­meter Luft.

Und das wäre unserem Test­gerät beinahe zum Verhängnis geworden. Denn das Tablet wurde dann auch nicht in einem Karton, sondern ledig­lich in einer Pols­terta­sche gelie­fert. Direkt nach dem Eintreffen sahen wir bereits den großen Schuh­abdruck auf der Pols­terta­sche und ahnten Schlimmes. Irgend­jemand muss beim Trans­port voll auf das Päck­chen getreten sein. Die oran­gefar­bene Umver­packung war eben­falls sicht­lich zertreten. Doch wie durch ein Wunder hatte das Tablet über­lebt und keine Schramme abbe­kommen.

Amazon sollte sich hier also ein Herz fassen und seine Tablets wieder in einer stabilen Karton­verpa­ckung versenden - das lässt sich sicher auch umwelt­freund­lich mit wenig Plastik reali­sieren.



Lieferumfang des Amazon Fire HD 10 (2019) Lieferumfang des Amazon Fire HD 10 (2019)

Die tech­nische Ausstat­tung

Von seiner Ausstat­tung her ist das neue Fire HD 10 Tablet das, was man eine klas­sische "Modell­pflege" nennt: Dem Octa-Core-SoC mit 2 GHz Takt­frequenz stehen 2 GB RAM zur Seite. Der interne Spei­cher von entweder 32 oder 64 GB kann per MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erwei­tert werden. Ein Mobil­funk­modul ist nicht an Bord. Das 10,1 Zoll große Full-HD-Display (1080p) hat eine Auflö­sung von 1920 x 1200 Pixel bei 224 ppi.

Einen klas­sischen 35-Milli­meter-Klin­kenan­schluss gibt es weiterhin, geladen wird das Tablet per USB-Typ-C-Port (USB 2.0), ein Netz­teil mit Kabel liegt bei. Die genaue Akku-Kapa­zität verrät Amazon nicht, verspricht aber eine Nutz­barkeit von bis zu 12 Stunden - wir würden aus der Praxis immerhin 8-10 Stunden für realis­tisch halten. Mit dem beilie­genden 9W-Netz­teil soll der Akku in vier Stunden geladen sein, als optio­nales Zubehör gibt es aber auch ein 15W-Lade­gerät, mit dem der Lade­vorgang maximal drei Stunden dauern soll.

Ins Internet kommt das Gerät per Dual­band-WLAN nach Stan­dard 802.11a/b/g/n/ac. Kame­ratech­nisch gibt es nur schmale Kost: Jeweils eine 2-Mega­pixel-Kamera an Vorder- und Rück­seite mit maximal 720p-Video­aufnahme. Das in den Farben Schwarz, Dunkel­blau und Weiß erhält­liche Tablet misst 262 x 159 x 9,8 Milli­meter und wiegt 504 Gramm. Als System ist Fire OS 7.3.1.1 vorin­stal­liert, das auf Android 9 Pie basiert.



Aua - hier war jemand draufgetreten. Das Tablet hat trotz fehlender Polsterung überlebt. Aua - hier war jemand draufgetreten. Das Tablet hat trotz fehlender Polsterung überlebt.

Verar­beitung, Display und System

Das neue Fire HD 10 ist nach unserer Auffas­sung seinem Preis entspre­chend ordent­lich verar­beitet, fühlt sich natür­lich aber nicht so hoch­wertig an wie Tablets, die 150 Euro mehr kosten. Der Kunst­stoff-Body lässt sich zwar nirgends eindrü­cken, biegt man das Tablet hingegen, knarzt es hörbar. Ganz verwin­dungs­steif ist es also nicht.

Das Display ist nach unserem Geschmack für die Preis­klasse eben­falls in Ordnung, Bilder und Videos werden scharf und farb­treu ange­zeigt, ohne jetzt die von einem Samsung oder Apple-Display gewohnte Bril­lanz mitzu­bringen - auch hier darf man eben nicht Äpfel mit Birnen verglei­chen.

Fire OS 7.3 reagierte in unserem Test flüssig auf alle Eingaben. Es hat bei der Auftei­lung auf diverse Home­screens natür­lich nach wie vor einen starken Fokus auf Amazon-Dienste und Content-Inhalte, die Amazon genau darüber promoten will. Uns erscheint die Inte­gration der Dienste sowie Werbung für Serien und Filme aber deut­lich dezenter als beim Fire TV, wo man schon auf der Start­seite vor lauter Amazon-Content kaum die Dritt­anbieter-Apps findet. Das hat der Hersteller bei den Tablets eleganter gelöst.

Ansonsten ist die Bedie­nung wie von Android gewohnt. Beim Apps­tore ist es nach wie vor so, dass es dort wich­tige Apps, die man aus dem Google Play Store kennt, nicht gibt.

Auf der folgenden Seite gehen wir nun darauf ein, wie es um die Leis­tungs­fähig­keit des Tablets bestellt ist, welche Über­raschung wir beim Sound erlebten und wie wenig zufrie­denstel­lend die Alexa-Sprach­steue­rung funk­tionierte.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)